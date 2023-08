Biznes i technologie

Światowe dostawy żywności zagrożone. "To pandemia, z którą musimy szybko walczyć"

Świat prawdopodobnie stanie w obliczu poważnych zakłóceń w dostawach żywności na długo przed wzrostem temperatury o prognozowane 1,5 st. C w porównaniu do czasów sprzed epoki przemysłowej - ostrzegł przewodniczący konferencji ONZ na temat pustynnienia. Skutki kryzysu klimatycznego w połączeniu z niedoborem wody i złymi praktykami rolniczymi zagrażają światowemu rolnictwu - pisze "The Guardian".