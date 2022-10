Too Good To Go, największa aplikacja, która pomaga tysiącom biznesów ograniczać marnowanie jedzenia w Polsce i na świecie, odnotowała zmiany w zachowaniach użytkowników napędzane globalną inflacją.

16 października to Światowy Dzień Żywności/ fot. Zaria Wright on Unsplash

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności.

Too Good To Go obserwuje zmiany w zachowaniach użytkowników napędzane inflacją.

Liczba użytkowników, którzy kupili swoją pierwszą paczkę z jedzeniem, wzrosła globalnie aż o 24%, z kolei lokali gastronomicznych jest aż 17% więcej.

“We wrześniu użytkownicy ratowali 3 paczki-niespodzianki na sekundę” - mówi Mette Lykke, CEO Too Good To Go.

Jak działa Too Good to go?

Rosnąca inflacja jest odczuwalna niemal na całym świecie. W związku z wyższymi cenami energii i żywności mieszkańcy Europy, a także Ameryki Północnej, szukają najróżniejszych sposobów na oszczędność. Jednym z nich jest aktywne korzystanie z aplikacji To Good To Go, która pozwala kupić świeże jedzenie za mniejszą kwotę.

Jak działa Too Good To Go? Aplikacja łączy użytkowników z ulubionymi restauracjami, kawiarniami czy sklepikami, które na koniec dnia – w korzystnej cenie – przygotowują pyszną paczkę-niespodziankę z niesprzedaną żywnością. W ten sposób jedzenie nie trafia do śmietnika, a do zadowolonych konsumentów. Każda przechwycona paczka to ekwiwalent równowartości 2,5 kg CO2, czyli tyle emisji, ile jest potrzebne do naładowania telefonu 442 razy.

Światowy Dzień Żywności: jak jej nie marnować?

W okresie między styczniem a sierpniem 2022 r., czyli w czasie gwałtownego wzrostu inflacji, liczba użytkowników Too Good To Go, którzy kupili swoją pierwszą paczkę z jedzeniem, wzrosła globalnie aż o 24%.

Podobny wzrost dało się zaobserwować w kontekście lokali gastronomicznych – tych jest aż 17% więcej. Dzieje się tak, ponieważ wyższe koszty, od energii po przechowywanie i transport, zmuszają biznesy do ponownej oceny potrzeby odzyskania środków utraconych wraz z marnowaniem żywności. Na całym świecie to ponoszony koszt w wysokości około 1,2 biliona dolarów.

“Właściciele restauracji nie muszą już wyrzucać nadwyżek jedzenia. To ważne przesłanie z okazji Światowego Dnia Żywności przypadającego 16 października” - stwierdziła Anna Kurnatowska, Country Managerka w Too Good To Go w Polsce.

Inflacja zmniejszyła marnowanie jedzenia

“Kwestia rosnących cen żywności zwiększyła widoczność problemu marnowania żywności. Od początku roku zauważyliśmy wzrost liczby rejestracji w Too Good To Go. Nasza społeczność wykorzystuje aplikację, by kupić pyszne jedzenie za jedną trzecią wartości, a jednocześnie zmniejszyć negatywny wpływ marnowania żywności na środowisko" – dodaje Mette Lykke, CEO Too Good To Go.

“We wrześniu nasi użytkownicy ratowali 3 paczki-niespodzianki na sekundę” - kończy Mette Lykke.

Użytkownicy Too Good To Go korzystają z aplikacji nie tylko, aby uzyskać dostęp do przystępnej cenowo żywności z restauracji, ale także ze sklepów wielkopowierzchniowych. Od sierpnia 2021 do sierpnia 2022 liczba uratowanych paczek z supermarketów i piekarni wzrosła o 45%.

Jak Too Good To Go walczy z marnowaniem jedzenia w Polsce?

Oprócz codziennych działań skupionych wokół ratowania jedzenia przez aplikację Too Good To Go w Polsce podejmuje szereg inicjatyw edukacyjnych. Jedną z flagowych akcji jest kampania “Często Dobre Dłużej”. Na ponad 140 ulubionych produktach Polaków umieszczono specjalne etykiety, które zachęcają do korzystania ze swoich zmysłów, aby ocenić czy produkt dalej nadaje się do spożycia. Partnerem kampanii jest m.in. Federacja Polskich Banków Żywności.