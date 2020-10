Światowy Dzień Żywności: ogromnym problemem niedożywienie w sensie ekonomicznym

Organizacja, powołując się m.in. na dane UNICEF, wskazuje, że w Afryce Subsaharyjskiej co czwarty mieszkaniec jest niedożywiony. Na całym kontynencie głoduje ok. 250 mln osób, czyli co piąty mieszkaniec. Jeszcze więcej niedożywionych mieszka w Azji - 381 mln.

Według raportu przygotowanego m.in. przez UNICEF, ONZ i WHO, na świecie głoduje 690 mln ludzi (dane z 2019 r.), a do końca 2020 r. z powodu COVID-19 liczba ta może wzrosnąć o ponad 130 mln.

"Głód ma wiele twarzy - głód z powodów ekonomicznych, z powodu braku edukacji, z powodu Covida" - podała Polska Misja Medyczna w informacji przesłanej PAP. Podkreślając, że przegrana walka z głodem dotyczy głównie Afryki Subsaharyjskiej, zwróciła uwagę, że ogromnym problemem nie jest niedożywienie w sensie fizycznym, tylko ekonomicznym - jedzenie jest, ale ludzie nie mają pieniędzy żeby je kupić.

Polska Misja Medyczna przy okazji Światowego Dnia Żywności poinformowała o rozpoczęciu akcji "uWAGA Anemia! Na ratunek dzieciom w Senegalu", której celem jest wsparcie medyczne i edukacyjne dla dzieci.

W Senegalu 66 proc. dzieci cierpi na anemię, która jest skutkiem niedożywienia. Większość dzieci je tylko raz dziennie, w dodatku mało odżywcze posiłki. Czasem to papka z kukurydzy, ale zdarza się też miód i kawa podawane malutkim dzieciom.

"Jesteśmy w Senegalu, pomagając w 20 ośrodkach zdrowia, i prosimy o pomoc w zakupie leków, odżywek, wag specjalistycznych oraz wsparcie na organizację warsztatów żywieniowych" - powiedziała Xymena Dyduch, koordynator projektów humanitarnych PMM w Senegalu.

Jednorazowy koszt podania dziecku leków ratujących życie to ok. 10 zł. Paczka żywności dla ubogiej rodziny kosztuje 200 zł i wystarczy na przygotowanie pełnowartościowych posiłków.

Anemia spowodowana ostrym niedożywieniem to stan, w którym dziecko balansuje na granicy życia i śmierci. Często do niego prowadzi nieleczona biegunka, choroby zakaźne lub brak konsultacji z lekarzem. Skrajne niedożywienie zwiększa dziewięciokrotnie ryzyko śmierci. Połowa kobiet w Senegalu nie realizuje czterech wizyt w czasie ciąży, zalecanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, mimo że to właśnie one są drugą - po dzieciach do piątego roku życia - najbardziej narażoną na anemię grupą.

Oprócz problemów medycznych powszechnym problemem jest brak edukacji z zakresu prawidłowego żywienia. Każde dziecko do szóstego miesiąca życia może być karmione wyłącznie mlekiem. W rzeczywistości tylko jedno dziecko na troje jest karmione mlekiem matki. "Zdarza się, że malutkie dziecko spożywa to samo, co reszta rodziny, czyli na przykład kawę, miód czy ryż z sosem cebulowym. Rodzinę na nic więcej nie stać, a matka nie zawsze może karmić piersią" - zauważyła koordynator projektów humanitarnych PMM w Senegalu.