Światowy Programy Żywnościowy postara się dotrzeć do ludzi na Ukrainie

Światowy Program Żywnościowy ONZ będzie organizować konwoje z pomocą Ukrainie. Przebywający z wizytą w Polsce szef agendy David Beasley przyznał w środę, że operacja ta nie będzie łatwa, jednak WFP postara się dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących w Ukrainie.

Autor: PAP

Data: 09-03-2022, 19:52

Światowy Programy Żywnościowy postara się dotrzeć do ludzi na Ukrainie /fot. Shutterstock

David Beasley, dyrektor zarządzający Światowego Programu Żywnościowego (WFP), spotkał się w środę z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem MSZ Zbigniewem Rauem, z którym później wystąpił na konferencji prasowej w Warszawie.

Ukraina potrzebuje pomocy

Przypomniał, że w zeszłym tygodniu był na Ukrainie, natomiast w tym tygodniu - na granicy z Ukrainą. "Widziałem jak Ukraińcy uciekają od niebezpieczeństwa, w niesamowitych warunkach. Widziałem, że spotykają się z niesamowitą gościnnością tutaj. Widziałem też obywateli waszego kraju, którzy nawet nie znali tych uchodźców, a brali ich do swoich samochodów, jechali z nimi do Berlina, do Madrytu, albo zabierali ich do swoich domów i dawali schronienie. To było coś niezwykłego, dzięki temu świat jest lepszy" - mówił Beasley.

Ocenił przy tym, że mamy do czynienia z bardzo trudnym kryzysem, a pomocy wymaga wiele milionów ludzi na Ukrainie. Zapewnił, że Światowy Program Żywnościowy postara się dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących. "To będzie masowa operacja" - zaznaczył. Zastrzegł jednak, że nie będzie to możliwe bez pomocy rządu polskiego. "Na współpraca z waszym zespołem daje mi ten komfort, że uda nam się pokonać wiele przeszkód" - dodał szef WFP.

Pomoc dla Ukrainy kupiona będzie w Polsce

Przekazał, że Światowy Program Żywnościowy będzie starał się maksymalnie dużo zarówno żywności, jak i innych potrzebnych rzeczy kupić w Polsce. W naszym kraju - jak dodał - zbierane będą również transporty z pomocą z innych państw. "Jeśli chodzi o dostarczanie tych towarów do Ukrainy, będziemy starali się robić to w sposób maksymalnie bezpieczny" - zaznaczył Beasley. Jak dodał, do tego niezbędne będzie stworzenie korytarzy humanitarnych.

Światowy Program Żywnościowy (WFP) jest największą organizacją humanitarną na świecie, działającą na rzecz zwalczania głodu i niedożywienia. Obecnie działa również na rzecz ofiar kryzysu na Ukrainie. W 2020 Światowy Program Żywnościowy otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.