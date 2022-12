Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (RDLP) rozpoczynają coroczną sprzedaż choinek. Każdego roku na terenie poznańskiej dyrekcji sprzedawanych jest od 4 tys. do 5 tys. świątecznych drzewek.

Leśnicy rozpoczynają sprzedaż choinek/fot. shutterstock

Rzecznik prasowy RDLP w Poznaniu Tomasz Maćkowiak poinformował, że w sobotę sprzedaż choinek rozpocznie się w Nadleśnictwie Pniewy, a w przyszłym tygodniu w kolejnych 17 lokalizacjach poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych. "Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych co roku sprzedajemy około 4-5 tys. drzewek choinkowych. W tym roku ich sprzedaż odbędzie się w 19 nadleśnictwach naszej Dyrekcji" - wskazał Maćkowiak.

Jak podała Karolina Kapałka z RDLP, w znajdującym się niedaleko Śremu leśnictwie Mechlin, należącym do Nadleśnictwa Babki, sprzedaż choinek zaplanowano na 17 grudnia. "Świerk pospolity, sosna zwyczajna do 2 metrów wysokości w Nadleśnictwie Babki kosztuje 60 zł, świerk serbski tzw. kłujący to wydatek 80 zł. Na leśnych plantacjach można wybrać i własnoręcznie wyciąć świąteczne drzewko" - zaznaczyła.

Sprzedawane przez leśników drzewka choinkowe pochodzą ze specjalnie zakładanych plantacji, umiejscowionych w lokalizacjach, gdzie nie może powstać las np. pod liniami wysokiego napięcia. Kupujący choinki otrzymają dowód sprzedaży potwierdzający, że drzewko pochodzi z legalnego źródła. Według zapewnień leśników świeżo ścięty i codziennie podlewany w domu świerk nie będzie tracić igieł przez trzy tygodnie.