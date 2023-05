Polscy rolnicy mogą liczyć na wsparcie rządu - powiedział premier Mateusz Morawiecki do rolników podczas święta ruchu ludowego w Starej Błotnicy. "Dzisiaj spadkobiercą niepodległościowego ruchu ludowego jest Prawo i Sprawiedliwość; także i dziś, kiedy jest problem ze zbożem działamy zdecydowanie w interesie polskiego rolnika, nawet wbrew Unii Europejskiej" - dodał.

W niedzielnej uroczystości w Starej Błotnicy koło Białobrzegów (Mazowieckie) oprócz premiera Morawieckiego uczestniczyli też m.in. minister rolnictwa Robert Telus i minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Tomasz Obszański, rolnicy oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.

Specjalny list do uczestników obchodów ogólnopolskiego Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego wystosował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podziękował w nim wszystkim osobom i instytucjom, które pielęgnują pamięć o udziale polskiej wsi w zmaganiach o wolność i niepodległość oraz o zawarty w nich pięknych wzorcach miłości ojczyzny i ojcowizny.

Premier Morawiecki przypomniał, że gdy nadchodzą trudne czasy to wymaga od polityków rzeczywistej reakcji. "Kiedy był problem z suszą - działaliśmy. Kiedy był problem z ASF - nie chowaliśmy głowy w piasek, działaliśmy. Kiedy był problem z nawozami - działaliśmy. Kiedy był problem z dostępnością i cenami węgla - działaliśmy. Kiedy był problem z klęskami żywiołowymi, huraganami - za każdym razem nie siedzieliśmy z założonymi rękami, tylko działaliśmy" - wyliczył szef rządu.

Morawiecki przypomniał także o szybkiej reakcji partii rządzącej na masowy napływ ukraińskiego zboża do Polski. "Także i dziś, kiedy był i jest problem z zarządzeniem napływającym zbożem - działamy zdecydowanie, nawet wbrew Unii Europejskiej, działamy w interesie polskiego rolnika" - mówił premier.

Szef rządu zaznaczył, że chęć pomocy rolnikom wynika z chęci odnoszenia coraz większych sukcesów, także międzynarodowych. "Przebijamy się przez mury różnych ograniczeń w Unii Europejskiej i odnosimy sukcesy. To wielki sukces polskiego rolnictwa: polski eksport, polska produkcja. O nią będziemy zawsze dbali" - zapewniał premier.

"Nie ma silnej polskiej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa" - podkreślił premier. "To, dlatego ratujemy rolników w trudnych czasach, aby w lepszych polskie rolnictwo świętowało jeszcze większe sukcesy, bo tak przebijamy się przez mury różnych ograniczeń w Unii Europejskiej i odnosimy sukcesy. To wielki sukces polskiego rolnictwa: polski eksport, polska produkcja. O nią będziemy zawsze dbali" - zapewniał szef rządu.

"Nie ma nic bardziej świętego od polskiej ziemi. I mogę dzisiaj powiedzieć, że - obok wszystkich naszych wielkich działaczy Ruchu Ludowego z ostatnich stu kilkudziesięciu lat i tych wszystkich, którzy są dzisiaj z nami - będziemy robić wszystko, aby umacniać siłę polskiej wsi, dlatego, że jest święta, dlatego, że jest polska, dlatego, że jest naszą dumą, podstawą naszej siły i naszej niepodległości" - powiedział Morawiecki.

Podczas wystąpienia nie zabrakło też nawiązań do historii polskiego rolnictwa. "Nie minęło więcej niż kilkanaście lat, a Bataliony Chłopskie, tworzone przez niepodległościowy ruch ludowy, były drugą co do wielkości, liczebności, zakonspirowaną siła walczącą o polską niepodległość. Trzeba oddać cześć i hołd wszystkim pomordowanym działaczom ruchu ludowego, pomordowanym głównie przez Niemców, ale także przez Sowietów - jak chociażby marszałek Sejmu Maciej Rataj, zamordowany w Palmirach przez niemieckiego okupanta" - podkreślił premier.

Na obchodach obecny był także minister rolnictwa Robert Telus, który zapewnił rolników, że "ziemia jest świętością". "Będziemy robić wszystko, by polska ziemia była w polskich rękach; dla wszystkich rolników i ruchów ludowych ważna jest niepodległa Polska; obrona niepodległej Polski to obowiązek każdego chłopa" - dodał minister.

Telus stwierdził także, że "że wszystkie ruchy ludowe i wszyscy rolnicy - dla nich jest ważna niepodległa Polska". "Gdy będzie potrzeba, staniemy w obronie Polski niepodległej, suwerennej i wolnej, bo to jest nasz obowiązek - obowiązek polskiego chłopa" - oświadczył.

Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa zdradziła mieszkańcom, że we wrześniu otworzonych zostanie 700 ekopracowni, a jedna z nich znajdować się będzie w Starej Błotnicy. "Dla lokalnych społeczności. Dla lokalnych szkół. Dla pracowni na rzecz edukacji środowiskowej, przyrodniczej, ekologicznej i energetycznej" - ogłosiła minister Moskwa.

W tym roku obchodzona jest 42. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". "Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w tworzenie i funkcjonowanie Związku +Solidarność+" - powiedział na koniec uroczystości szef związku, Tomasz Obszański.