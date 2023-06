Nowy węzeł Drogowej Trasy Średnicowej w Świętochłowicach (Śląskie), łączący ją z przebudowaną ul. Przemysłową, otwarto w piątek dla kierowców. Węzeł i rozbudowana ul. Przemysłowa udostępniają tereny inwestycyjne w dzielnicy Świętochłowic – Lipinach.

Inwestycja objęła rozbudowę i modernizację ul. Przemysłowej, a także wykonanie nowego połączenia tej drogi z północną jezdnią DTŚ. Dzięki niej odciążony ma zostać ruch w północnej części ul. Bytomskiej, która wiedzie od DTŚ w kierunku Bytomia; odblokowano też poprzemysłowe tereny inwestycyjne.

Jak podano w piątek, ogółem przedsięwzięcie kosztowało blisko 11 mln zł. To zadanie samorządu Świętochłowic było współfinansowane ze środków zewnętrznych. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych miasto otrzymało 4,8 mln zł, natomiast 5,4 mln zł - z ubiegłorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto zapewniło ponad 800 tys. zł wkładu własnego.

Ul. Przemysłowa i węzeł udostępniono kierowcom w piątek po południu. Wcześniej odbyło się oficjalne otwarcie z udziałem m.in. wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, władz miasta, parlamentarzystów. Wojewoda wskazywał, że borykające się z problemami finansowymi miasto, starając się o rządowe wsparcie inwestycji, tak ją przygotowało, aby sprzyjała długofalowym profitom.

"Te profity to są nowe miejsca pracy, nowe technologie i rozwój tego obszaru, a te wtórne i pośrednie to przychody dla samorządu, które wpływają i z tytułu zbywania nieruchomości, a następnie z tytułu podatku CIT i PIT. Kolejny ważny aspekt, to że jest nowa, nowoczesna droga, ponadkilometrowa, z pasem dla rowerów oraz dla pieszych" - mówił Wieczorek.

"Ta inwestycja jest jedną z największych inwestycji drogowych w mieście od lat. Takie inwestycje państwowe, ze wsparciem środków samorządowych, dają poprawę bezpieczeństwa ruchu, odciążają ruch regionalny, dają nową ofertę bezpiecznego przejazdu i wpisują się w intensywną politykę inwestycyjną państwa" - akcentował wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury poseł Jerzy Polaczek.

Wykonawcą prac była katowicka firma Drogopol, która pracuje też nad innym zadaniem związanym ze świętochłowickim odcinkiem DTŚ: przebudową węzła DTŚ z ul. Bytomską. Prace obejmują wjazdy i zjazdy węzła, które są sukcesywnie zamykane z wytyczeniem objazdów.

Wartą 10,5 mln zł umowę na przebudowę ostatniego niewyremontowanego dotąd odcinka DTŚ w Świętochłowicach wraz z węzłem Bytomska lokalni samorządowcy podpisali w drugiej połowie czerwca 2022 r.

Miasto do przedsięwzięcia dostało dotację z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Realizację zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską" podzielono na dwa etapy. Termin wykonania wszystkich prac określono na 13 miesięcy.

W ubiegłoroczne wakacje wykonano remont jezdni północnej w ciągu DTŚ na odcinku od ul. Szpitalnej do planowanego zjazdu na ul. Przemysłową. Na początku maja rozpoczął się remont węzła.

Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) z Katowic do Gliwic to największa inwestycja zrealizowana w ostatnim dwudziestoleciu przez śląskie samorządy i najważniejsza - obok odcinka autostrady A4 - arteria drogowa w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wytyczona w pobliżu centrów miast obsługuje ruch lokalny. Uzupełnia tym samym równoległą autostradę A4, przeznaczoną dla tranzytu. Nosi oznaczenie drogi wojewódzkiej nr 902, zarządzana jest jednak przez miasta na prawa powiatu, przez które w całości przebiega.