14 drzew zostało w sobotę zasadzonych na skwerze przy zremediowanym stawie Kalina w Świętochłowicach. Dokonali tego rodzice nowo narodzonych dzieci z naszego miasta - poinformował w poniedziałek Urząd Miejski w Świętochłowicach.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

14 drzew (buki i brzozy) z imionami dzieci ze Świętochłowic stanęło przy stawie Kalina w Świętochłowicach.

"To bardzo fajna inicjatywa, za którą dziękuję. Teraz będziemy mogli przychodzić na spacery, podlewać nasze drzewko, a gdy syn będzie starszy, sam będzie je pielęgnował. Cała rodzina przyjdzie zobaczyć tę piękną tabliczkę z imieniem i datą urodzenia, która zawisnęła na naszym drzewie" - powiedziała jedna z mam, która z mężem i synem wzięła udział we wspólnym sadzeniu.

W ramach akcji #drzewkozadziecko prezydent ogłosił na swoich social mediach zaproszenie dla rodziców dzieci mieszkających i urodzonych w Świętochłowicach w 2023 r. do akcji wspólnego sadzenia drzew nad stawem Kalina.

Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Urząd Miejski w Świętochłowicach poinformował, że spłynęło wiele kandydatur, jednak w związku z ograniczoną liczbą sadzonek wybranych zostało 14 rodzin, które jako pierwsze wyraziły chęć i spełniały kryteria zamieszkania.

"Odzew mieszkańców na moje zaproszenie do akcji był spory. To pokazuje, że takie akcje są potrzebne i pożądane. Gdy startowałem w wyborach prezydenckich, deklarowałem w swoich zamiarach taką inicjatywę. Cieszę się, że doszła ona do skutku. Pozostałych rodziców, którzy trafili na listę rezerwową, zaprosimy do wspólnego zazieleniania miasta w innych dzielnicach" - podkreślił w informacji prasowej prezydent Daniel Beger.

Urząd Miejski podkreślił, że to nie będzie ostatnia akcja sadzenia drzew i kolejne osoby będą mogły wziąć udział podczas innych zbliżających się okazji.

Drzewa nasadzone zostaną, dzięki firmie Inwest-Complex, która nadzorowała remediację stawu Kalina.