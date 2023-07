Przepusty dla żab powstaną przy budowanej obwodnicy Wąchocka (woj. świętokrzyskie). Ma to ochronić płazy, które przekraczając DK42, ginęły pod kołami samochodów – poinformowała w środę GDDKiA. W ramach inwestycji powstanie także zielony most dla dużych zwierząt.

Kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumował w środę działania mające na celu ochronę środowiska i przyrody realizowane w ramach budowy nowych odcinków dróg. Jak wskazano, w ramach inwestycji powstają m.in. urządzenia naprowadzające, ekrany akustyczne i zbiorniki retencyjne.

Nowa infrastruktura chroniąca zwierzęta ma powstać m.in. na drodze krajowej nr 42 w okolicach Wąchocka, gdzie pod kołami samochodów ginęły żaby wędrujące do pobliskiego zalewu Pasternik.

"Problem został uwzględniony w projekcie nowej obwodnicy. Aktualnie budujemy cztery specjalne, zespolone z ciekami wodnymi przepusty dla płazów pod dwujezdniową drogą. Dodatkowo wykonane zostaną tunele dla żab, ogrodzenia ochronne i urządzenia naprowadzające. Natomiast na terenie typowo leśnym budowane jest górne przejście dla zwierząt typu zielony most" - przekazała w środę GDDKiA.

Podkreślono, że rodzaj urządzeń i działań w zakresie ochrony środowiska dostosowany jest do specyfiki konkretnego terenu, a decyzje o budowie konkretnych zabezpieczeń są podejmowane na etapie opracowania m.in. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i raportu oddziaływania na środowisko.

GDDKiA zwróciła uwagę, że ze względu na ochronę cennych przyrodniczo obszarów na zaprojektowanym odcinku obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu DK73 przewidziane zostały dwie estakady. Pierwsza, blisko 500-metrowa nad Czarną Nidą, będzie najdłuższą w województwie świętokrzyskim. Druga, nad Morawką, będzie miała długość ok. 300 metrów. Obiekty pełnić będą funkcję zintegrowanych z ciekami przejść dla zwierząt.

Blisko 30 przejść dla zwierząt powstanie w ramach budowy odcinka S74 Przełom/Mniów - węzeł Kielce. Prace budowlane ruszą w tym roku.

GDDKiA wskazała, że tylko przy świętokrzyskim około 100-kilometrowym odcinku S7 wybudowano ponad 100 przejść dla zwierząt małych, średnich lub dużych.

"Na przykład nad kielecką obwodnicą w ciągu drogi ekspresowej S7, która biegnie w dużej części przez tereny leśne, wybudowane zostały m.in. trzy przejścia dla zwierząt dużych typu zielony most. Każde z nich ma szerokość ok. 50 metrów, co pozwala na swobodną migrację tak dużych ssaków, jak łosie. Dzięki wygrodzeniu trasy, liczba zdarzeń z udziałem tych zwierząt spadła niemal do zera. Przed realizacją inwestycji do groźnych w skutkach wypadków na tym obszarze dochodziło regularnie" - przypomniano.

Dodano, że przed rozpoczęciem prac budowlanych na obwodnicy Skarżyska-Kamiennej przeniesiono rośliny chronione i roślin żywicielskie dla cennych gatunków motyli. "Działania poprzedziły zmiany projektowe mające na celu zmniejszenie zajętości terenu, na którym żyły owady. Przed rozpoczęciem inwestycji wyspecjalizowana firma przyrodnicza przeniosła ok. sześciu tysięcy roślin, również tych z oprzędami motyli. Nowe miejsce dla roślin wskazane było w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska" - podano.

GDDKiA przekonuje, że o skuteczności wprowadzanych rozwiązań świadczą wyniki monitoringów przyrodniczych przeprowadzanych po wybudowaniu nowych dróg.