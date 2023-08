15 firm jest zainteresowanych budową obwodnicy Nowego Korczyna w powiecie buskim. Z kolei 9 zgłasza gotowość do budowy obwodnicy Bogorii w powiecie staszowskim. W czwartek w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich otwarto oferty w przetargach.

Obwodnica Bogorii ma powstać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (Opatów - Stopnica). Nowa droga ma mieć ok. 2,5 km długości i przebiegać od miejscowości Kiełczyna do wyjazdu z Bogorii prowadzącym w kierunku Staszowa. Zaplanowano także budowę miejsca kontroli pojazdów ciężarowych oraz dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych. Na przeprowadzenie prac przewidziano 20 miesięcy od podpisania umowy.

W przetargu na budowę obwodnicy wzięło udział dziewięć firm i konsorcjów. Oferty opiewają na kwoty od 42,3 mln zł do 64 mln zł.

Obwodnica Nowego Korczyna ma mieć około 3,5 km długości i powstać w ciągu drogi wojewódzki 973 łączącej Busko-Zdrój z Wierzchosławicami w Małopolsce. W ramach inwestycji ma powstać ponad 200-metrowy most nad rzeką Nidą oraz wiadukt nad drogą powiatową. Udział w przetargu wzięło 15 wykonawców. Najtańsza oferta opiewa na 93,2 mln zł, a najdroższa na ponad 131 mln. Obwodnica ma powstać w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy.

Marzena Adamczyk ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich powiedziała PAP, że oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów z wykonawcami będzie możliwe, jeśli uda się pozyskać dofinansowanie unijne. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje aplikacje o wsparcie m.in. w ramach programu Polska Wschodnia.