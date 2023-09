Umowę na zaprojektowanie i budowę blisko 30-kilometrowego odcinka S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa podpisała w piątek w Jacentowie GDDKiA. Kontrakt, zawarty z Stecol Corporation, opiewa na ok 1 mld zł.

W przetargu na wyłonienie wykonawcy tego odcinka wpłynęło 10 ofert. Wszystkie mieściły się w założonym budżecie, który wynosił ok. 1,3 mld zł. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę ok. 1 mld zł, złożyła firma Stecol Corporation i to z przedstawicielami tej firmy zawarto kontrakt na zaprojektowanie i budowę nowej drogi.

"Kiedy spojrzy się na mapę drogową kraju i centralnej Polski, to widać, że S74 jest tym brakującym ogniwem, które w przyszłości połączy Via Carpatia i autostradę A1. Budowa tego blisko 30-kilometrowego odcinka jest niezwykle istotna ze względu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców. Świętokrzyskie zasługuje na lepsze drogi" - powiedział PAP wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Zadanie obejmuje budowę odcinka o długości ok. 27,5 km, który będzie skomunikowany z realizowaną inwestycją Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód. Dwujezdniowa trasa ekspresowa będzie poprowadzona częściowo po nowym śladzie m.in. jako obwodnica miejscowości Smyków. "O budowie tej drogi mówiło się już w latach 70., teraz staje się to faktem" - powiedział PAP wójt Smykowa Jarosław Pawelec.

"Natężenie ruchu, szczególnie ciężarowego, jest obecnie u nas bardzo duże i jest to spora uciążliwość dla mieszkańców. Po wykonaniu S74 stara droga będzie miała charakter drogi powiatowej, przeznaczonej dla ruchu lokalnego, co nas bardzo cieszy. Z drugiej strony gmina Smyków znajdzie się także przy ważnej arterii komunikacyjnej w tej części Polski. W południowej części gminy będzie się znajdować jeden z trzech węzłów komunikacyjnych, a w planach zagospodarowania mamy tam wyznaczone tereny inwestycyjne, które - mam nadzieję - w przyszłości staną się atrakcyjnym miejscem do lokowania nowych firm" - zaznaczył samorządowiec.

W ramach inwestycji planowana jest budowa trzech węzłów drogowych zapewniających połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym (Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków). Powstaną także 32 obiekty inżynierskie, w tym m.in. 12 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej nad przejściami dla zwierząt dużych i średnich, przejście górne dla zwierząt średnich, sześć mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, a także 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i w ciągach dróg poprzecznych.

W Rudzie Malenieckiej wybudowany zostanie nowy obwód utrzymania drogowego, a w miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudowanie nowej drogi w ciągu 39 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych.

Aktualnie trwa realizacja trzech innych odcinków S74 w woj. świętokrzyskim. W styczniu złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód (ok. 16,4 km). Jej uzyskanie w drugiej połowie br. pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacja zadania rozpoczęła się w marcu ub. roku, roboty powinny się zakończyć w drugiej połowie 2025 r.

Również w styczniu podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód - Kielce. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej, pod koniec roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Inwestycja powinna zakończyć się w drugiej połowie 2026 r.

Z kolei w marcu rozpoczęły się roboty budowlane na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 7 km). Zakończenie inwestycji realizowanej w systemie projektuj i buduj od czerwca 2021 r., planowane jest za niecałe dwa lata.

Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaznaczył, że S74 w perspektywie 6-7 lat połączy Piotrków Trybunalski i autostrady A1 i A2 z drogą Via Carpatia.