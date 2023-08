Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi wojewódzkiej w Obicach (pow. kielecki) – poinformował w poniedziałek urząd marszałkowski. Trasa ma przebiegać przez tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 600 ha.

Umowę na przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskanie decyzji środowiskowej zawarto ze spółką Promost Consulting z Rzeszowa. "Z terenami w Obicach wiążemy duże nadzieje na stworzenie atrakcyjnych warunków dla przyciągania do regionu świętokrzyskiego zewnętrznych inwestorów" - podkreślił marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Dodał, że w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ wskazano na wysoki potencjał rozwojowy tego obszaru, jako terenu inwestycyjnego, który "może stworzyć unikalny w skali kraju projekt rozwojowy".

Zaznaczono, że nieruchomości w Obicach, gdzie planowano wybudować regionalny port lotniczy, mogą stanowić największy w woj. świętokrzyskim i w całej tej części kraju teren inwestycyjny o powierzchni ok. 600 ha. Atutem strefy ma być jej bliskie sąsiedztwo z miastem Kielce oraz to, że w promieniu 200 km od Obic (do 2 godz. jazdy samochodem) znajdują się największe polskie metropolie - Warszawa, Łódź, Kraków, konurbacja górnośląska, a także inne duże miasta wojewódzkie: Lublin i Rzeszów.

Tereny, na których zaplanowano przebieg nowej drogi wojewódzkiej, to obecnie lasy, łąki oraz pola uprawne. Planowana droga ma mieć długość ok. 6 km, dwa pasy ruchu w każdym kierunku, Koncepcja programowo-przestrzenna ma zawierać przynajmniej trzy warianty przebiegu połączenia drogi wojewódzkiej nr 766 z drogą krajową nr 73.

Około 600 ha gruntów w Obicach, ok. 20 km od Kielc, zostało skupione przez samorząd Kielc w latach 2006-2014. Nabycie terenów wiązało się z planami budowy regionalnego portu lotniczego. Do inwestycji nigdy nie doszło, dlatego pojawił się plan, aby grunty przekształcić w teren inwestycyjny.

Członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka przypomniał, że samorząd województwa podpisał list intencyjny z samorządami Kielc, Morawicy i Chmielnika, w którym zgodnie wyrażono wolę współpracy w celu utworzenia strefy inwestycyjnej na terenach w Obicach.