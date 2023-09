Program „Bezpieczna Wisła” ma zabezpieczyć województwo przed skutkami powodzi – mówił w poniedziałek w Kielcach wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Dodał, że od 2018 roku na zabezpieczenie przeciwpowodziowe regionu przeznaczono prawie 300 mln zł.

Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski poinformował w poniedziałek, że od 2018 roku PGW Wody Polskie na terenie woj. świętokrzyskiego przeprowadziły inwestycje i wydatkowały środki na utrzymanie gospodarki wodnej na łączną kwotę prawie 300 mln zł.

"To duże pieniądze, które zostały bardzo dobrze zainwestowane. Jednak mamy świadomość, kolejnych potrzeb w tym zakresie" - mówił wiceszef resortu infrastruktury.

Dlatego - jak zaznaczył - opracowywany jest program "Bezpieczna Wisła", który ma być kolejnym elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego woj. świętokrzyskiego. Celem programu jest opracowanie działań strategicznych i wytypowanie obszarów potencjalnej retencji oraz zwiększenie ochrony przed powodzią doliny Wisły na tzw. odcinku sandomierskim tj. od ujścia Nidy do ujścia Sanu.

"Głównym założeniem programu jest taka gospodarka wodna w dorzeczu Wisły, aby odtworzyć starorzecza, mokradła, zrenaturyzować niektóre miejsca, aby spowolnić wodę i spłaszczyć falę powodziową" - zaznaczył Witkowski.

Założenia programu będą wypracowywane z samorządowcami, burmistrzami i wójtami gmin, które są położone nad Wisłą. "To oni będą beneficjentami tego programu" - zaznaczył, wskazując jednocześnie, że powodzie coraz częściej dotykają przestrzeni zurbanizowanych.

Zwracał uwagę, że nadmierne i nieprzemyślane wykorzystywanie betonu w przestrzeni publicznej, wycinanie drzew i pozbywanie się zieleni powoduje szybszy spływ wody do głównych cieków.

"Betonoza, to ważny problem społeczny i urbanistyczny w miastach, zjawisko, które jest obecnie powszechnie krytykowane. To przez to tworzą się bardzo niebezpieczne zjawiska jak powodzie błyskawiczne. Chcemy zachęcić samorządowców i wyposażyć w takie instrumenty, aby przy inwestycjach robionych w miastach wprowadzać więcej zieleni, rozszczelnić tkankę miejską" - dodał.

Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich zaznaczył, że program "Bezpieczna Wisła" ma zostać opracowany do maja przyszłego roku.

"Efektem tego zadania ma być studium wykonalności oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie mówił o tym, jakie należy podjąć zadania, aby w sposób optymalny chronić mieszkańców tzw. Wisły sandomierskiej od Krakowa do Zawichostu przed ewentualnymi zagrożeniami powodziowymi" - powiedział Woś.

Dodał, że program "Bezpieczna Wisła" jest współfinansowany przez Bank Światowy i musi spełniać wszelki standardy tej instytucji, co - jak podkreślił - ma gwarantować wysoką jakość przygotowywanych dokumentów.