Biznes i technologie

Świnoujście: Bezpłatny transport do latarni morskiej, Fortu Gerharda i plaży przy Podziemnym Mieście – do 7 maja

Autor: PAP

Data: 29-04-2023, 15:25

Bezpłatne rejsy do latarni morskiej i Fortu Gerharda, a także przejazdy autobusowe do plaży przy Podziemnym Mieście będą realizowane do 7 maja. Atrakcje od ponad dwóch tygodni były niedostępne dla zwiedzających z powodu wprowadzonej 200-metrowej strefy ochronnej wokół gazoportu.