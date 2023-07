Od 1 sierpnia będzie możliwy dojazd komunikacją zbiorową na plażę na Warszowie. Przejazd mieszkańców i turystów przez strefę ochronną wokół Terminalu LNG będzie nadzorowany - przekazał w piątek prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

W dniach 1-3 sierpnia autobusy będą kursować z węzła przesiadkowego do plaży na Warszowie co godzinę od 9 do 18 (ostatni kurs).

Równoległe autobusy będą jeździć z węzła przesiadkowego dotychczasową trasą do plaży w Przytorze przez Podziemne Miasto. Pierwszy kurs o godz. 8.30.

Oba kąpieliska będą prowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, będą to odcinki plaży strzeżonej.

"Osoby udające się na plażę na Warszowie powinny posiadać przy sobie dokument tożsamości. Pasażerowie wjeżdżający w strefę ochronną będą podlegać kontroli przez służby" - poinformował prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Jak przekazał, kolejne decyzje związane z kursami komunikacji miejskiej będą podjęte po analizie sytuacji w ciągu najbliższych dni.

W kwietniu br. decyzją wojewody zachodniopomorskiego ustanowiona została 200-metrowa ochronna strefa wokół terminalu LNG. W jej zasięgu znalazła się ul. Ku Morzu, prowadząca do Fortu Gerharda i latarni morskiej, co uniemożliwiło mieszkańcom i turystom dostęp do tych atrakcji i do plaży na Warszowie.

Obecnie nie ma możliwości dojazdu do Fortu Gerharda i latarni morskiej od strony lądu. Do atrakcji można dostać się statkami białej floty.