Podejrzewany o zabójstwo 71-latka w jednym z hoteli w Świnoujściu to 27-latek, gość innego z hoteli w mieście. W Świnoujściu spędzał weekend – przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz. Zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzut zabójstwa.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują na to, że do zabójstwa doszło ok. godz. 2.30 w nocy z piątku na sobotę w jednym z hoteli w Świnoujściu (Zachodniopomorskie).

"Sprawca zadał ofierze szereg ciosów skutkujących zgonem pokrzywdzonego i oddalił się z miejsca zdarzenia. W wyniku działań funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Świnoujściu został zatrzymany" - powiedział PAP prok. Wieczorkiewicz.

Podejrzewany o zabójstwo to 27-latek, obywatel Polski. Nieoficjalnie - mężczyzna na stałe nie mieszkał w kraju.

Uściślając przekazane wcześniej informacje, prok. Wieczorkiewicz poinformował, że zatrzymany 27-latek był gościem hotelu, ale nie tego, w którym doszło do zbrodni. "W Świnoujściu spędzał weekend" - podał prokurator.

Natomiast ofiarą jest 71-letni pracownik ochrony. Być może w zakresie jego obowiązków była też nocna obsługa recepcji (media lokalne podawały, że pokrzywdzonym jest recepcjonista), ale to jest jeszcze przedmiotem ustaleń w śledztwie.

27-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Prok. Wieczorkiewicz zaznaczył, że jak tylko stan podejrzewanego będzie na to pozwalał, zostaną z nim przeprowadzone czynności procesowe i ogłoszony zostanie mu zarzut zabójstwa. Prawdopodobnie stanie się to w niedzielę.

"Następnie będzie skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Świnoujściu o jego tymczasowe aresztowanie" - powiedział prokurator.