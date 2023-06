Sfinansowanie budowy drogi, uruchomienie komunikacji autobusowej do plaży na świnoujskim Warszowie i środki na dopłaty do biletów na statki do Fortu Gerharda i latarni morskiej ma zapewnić Gaz-System. Porozumienie w tej sprawie podpisali w czwartek prezydent Świnoujścia i przedstawiciele spółki.

W kwietniu br. decyzją wojewody zachodniopomorskiego ustanowiona została 200-metrowa ochronna strefa wokół terminalu LNG. W jej zasięgu znalazła się ul. Ku Morzu, prowadząca do Fortu Gerharda i latarni morskiej, co uniemożliwiło mieszkańcom i turystom dostęp do tych atrakcji i do plaży na Warszowie.

"Ten terminal to jedno z trzech najbardziej istotnych dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków miejsce, dla tego bezpieczeństwa, które jest zagrożone agresją wschodnią, a po destrukcji Nord Stream 2 i tamy w Kachowce widzimy, że to nie jest zagrożenie wirtualne, ono jest rzeczywiste" - mówiła w czwartek w Świnoujściu (Zachodniopomorskie) sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Dodała, że ważne jest również, aby mieszkańcy, na których wpływ ma decyzja o ustanowieniu strefy ochronnej "mieli zapewniony taki komfort, na jaki możemy sobie pozwolić".

"Znaleźliśmy rozwiązania kompensacyjne, które w tym momencie pomogą prowadzić ruch turystyczny, jeśli chodzi o latarnię i część turystyczną, będą dopłaty do komunikacji wodnej, rozbudujemy drogę ku plaży, prowizoryczną, ale utwardzoną, pomożemy finansowo w komunikacji miejskiej, jeśli chodzi o plażę i dojazd do morza" - powiedział prezes Gaz-System Marcin Chludziński.

Jak przekazano, Gaz-System utwardzi drogę leśną prowadzącą na plażę w okolicach Podziemnego Miasta. Spółka przeznaczy też 150 tysięcy złotych na komunikację miejską, która dowiezie mieszkańców i turystów do plaży. Przejazdy autobusami będą biletowane zgodnie z zasadami komunikacji autobusowej w Świnoujściu.

Gaz-System dofinansuje również bilety na rejsy statkami przez trzy najbliższe miesiące, co ma zapewnić dostęp do zabytków - latarni morskiej i Fortu Gerharda. Dopłata finansowa ma być ustalona na poziomie zapewniającym możliwie najniższy koszt biletów za rejsy.

"Jeżeli chodzi o to porozumienie, to nie jestem zadowolony, bo nasze oczekiwania były zdecydowanie dalej idące. Ale żeby cokolwiek ustalić i zrealizować tu i teraz, dziś czy jutro, musi być zgoda dwóch stron. Stąd te negocjacje trwały długo i jakiś konsensus został uzyskany" - powiedział prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża, dzierżawca Fortu Gerharda powiedział w rozmowie z PAP, że porozumienie to mały krok do przodu, "bo ktoś z nami rozmawia, bo ktoś oferuje jakąś tam pomoc, aby ten ciężki czas przetrwać i aby turyści mogli dopływać do zabytków, a mieszkańcy w jakiś cywilizowany sposób mogli dojść do plaży".

"Nie da się ukryć, że są to działania doraźne, które próbują trochę łagodzić skutki tego zamknięcia na określony czas. Czekamy na te ważniejsze z punktu widzenia istnienia turystyki na prawobrzeżu i problemów społecznych rozwiązania, czyli rozwiązania docelowe, które - jak rozumiem - będą teraz negocjowane" - powiedział Piwowarczyk.

Dodał, że armator jednostek transportujących turystów do zabytków poza sezonem, a więc m.in. w okresie październik-grudzień "bez takiego wsparcia, czyli w oparciu o zasady komercyjne nie będzie w stanie pływać". "Mówiąc wprost, statek nie będzie pływał z dziesięcioma osobami na pokładzie".

Pytany o idealne rozwiązanie z jego punktu widzenia odpowiedział, że jest to droga lądowa.

"Jest alternatywa dla ulicy Ku Morzu. Są rozwiązania, które przedstawiliśmy panu wojewodzie przed wprowadzeniem zarządzenia" - mówił Piwowarczyk.

Dodał, że proponowano m.in. wprowadzenie kontrolowanych autobusów, które mogłyby przejeżdżać przez strefę, rozpoczynając i kończąc kurs poza nią. Inną możliwością było poprowadzenie dojazdu ulicą Nowoartyleryjską przez teren portu.

"Z naszych dotychczasowych obserwacji wynika, że bez drogi lądowej będzie nam bardzo trudno funkcjonować, tym bardziej, że nie jesteśmy obiektami utrzymywanymi przez samorząd czy Skarb Państwa, tylko sami musimy zarobić ruchem turystycznym na swoje całoroczne utrzymanie" - powiedział Piwowarczyk.