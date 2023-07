Wojewoda zachodniopomorski wydał rozporządzenie modyfikujące strefę ochronną wokół terminala LNG w Świnoujściu. Zmiana zapewni przejście pieszym i przejazd rowerzystom ze świnoujskiego Warszowa do plaży.

Zmiana spowoduje udostępnienie dla ruchu pieszego i rowerowego ścieżki pieszo-rowerowej na wiadukcie, a następnie przy ulicy Ku Morzu do zjazdu w drogę leśną prowadzącą do Podziemnego Miasta. Pozwoli to połączyć szlak rowerowy R-10 od ul. Barlickiego z drogą na plażę, przygotowaną przez spółkę Gaz-System.

"Zapewnienie bezpieczeństwa wokół terminala LNG stanowi priorytet, jednak nie można zapominać o bezpieczeństwie mieszkańców i turystów, którzy przemieszczają się pieszo lub rowerem z Warszowa, w kierunku drogi przy Podziemnym Mieście, prowadzącej na plażę" - wskazał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

"Wypracowane rozwiązanie pozwala zachować zarówno kwestie bezpieczeństwa gazoportu, jak i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom świnoujścian i samorządu miasta" - podkreślił.

Rozporządzenie zostało podpisane 13 lipca i wejdzie w życie w piątek 14 lipca 2023 r. Zmiana była możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Straży Granicznej i braku sprzeciwu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zmiana granic strefy umożliwia również realizację porozumienia pomiędzy Świnoujściem a spółką Gaz-System, dotyczącego utwardzenia alternatywnej drogi pieszo-rowerowej prowadzącej od ul. Ku Morzu do Podziemnego Miasta, a następnie do plaży. W ramach porozumienia spółka zobowiązała się też do uruchomienia komunikacji autobusowej do samej plaży w okolicy Podziemnego Miasta oraz przekazania środków finansowych na dopłaty do biletów na rejsy białej floty do Fortu Gerharda i Latarni Morskiej.

W kwietniu br. decyzją wojewody zachodniopomorskiego ustanowiona została 200-metrowa ochronna strefa wokół terminalu LNG. W jej zasięgu znalazła się ul. Ku Morzu, prowadząca do Fortu Gerharda i latarni morskiej, co uniemożliwiło mieszkańcom i turystom dostęp do tych atrakcji i do plaży na Warszowie.