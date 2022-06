Sylwester Stępień, Pekao: klienci mogą kupować więcej produktów budżetowych

Data: 22-06-2022, 09:29

Sektor spożywczy jest dobrze doinwestowany, wiele firm ma integrację pionową – mówił Sylwester Stępień, dyrektor Departamentu Analiz Kredytowych i Administracji w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw, Bank Pekao podczas webinaru "Konsolidacja polskiej branży spożywczej na tle UE. Czy trudne otocznie ekonomiczne przyspieszy wzrost koncentracji sektora?".

Sylwester Stępień, dyrektor Departamentu Analiz Kredytowych i Administracji w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw, Bank Pekao. Fot. materiały prasowe

Firmy spożywcze mierzą się z niepewnością

– Krótkoterminowo wojna w Ukrainie wytworzyła zjawisko szoku podażowego na rynku, głównie w produkcji zbóż i oleju. Ma to wpływ na ceny żywności – mówił Sylwester Stępień.

– Krótkoterminowo wojna w Ukrainie wytworzyła zjawisko szoku podażowego na rynku, głównie w produkcji zbóż i oleju. Ma to wpływ na ceny żywności – mówił Sylwester Stępień.

Zdaniem Sylwestra Stępnia długoterminowo należy spodziewać się zmiany nastrojów konsumenckich. Klienci mogą kupować mniej żywności premium o wysokiej jakości, natomiast więcej produktów budżetowych.

– Obecnie wielu przedsiębiorców stoi przed wyzwaniem zarządzania w warunkach niepewności. Istnieje na to określenie, wywodzące się z wojskowości – VUCA. Firmy nie mają do końca wpływu na swoje koszty i na to, co się wokół dzieje, przyszłość jest niepewna – mówił.

Sektor spożywczy jest dobrze doinwestowany

– Uważam, że sektor spożywczy w Polsce do niedawna był niezbyt doceniany, ale teraz widać, że stanowi naszą przewagę. Branża spożywcza jest dobrze doinwestowana, wiele przedsiębiorstw na integrację pionową, czyli zdywersyfikowały zarówno aspekt kosztów jak i przychodów, zamknęły ciągi produkcyjne. Mniejsze firmy spożywcze dużo bardziej niż wielkie przedsiębiorstwa zmagają się z czynnikami rynkowymi. Bywa, że są zadłużone, a ma to znaczenie w okresie, w którym rosną koszty surowców i kredytów – tłumaczył Sylwester Stępień.

– To, co może martwić mnie jako bankowca, który współpracuje zarówno z małymi jak i dużymi firmami spożywczymi, to niepewność co do przyszłości, jeśli chodzi o inwestowanie. Obawiam się, czy obecna sytuacja nie wpłynie na wyhamowanie perspektyw inwestycyjnych – mówił.

Żywność będzie droższa

Jego zdaniem państwo powinno wspierać sektor spożywczy, ponieważ ułatwi to funkcjonowanie małych firm. Jednocześnie musimy założyć, że żywność będzie droższa.

– Jako bankowiec podzielam optymistyczne spojrzenie na sektor spożywczy, chociaż w obecnej sytuacji należałoby nieco zmienić system zarządzania firmami. Zakładami spożywczymi kierują bardzo zaangażowali właściciele oraz zarządy, którzy znają ten sektor i mają dobrą ocenę sytuacji. Nasz bank również dobrze rozumie ten sektor ze względu na to, że od lat z nim współpracuje – podsumował Sylwester Stępień.

Oprac. na podstawie fragmentów webinaru.