Synoptyk IMGW: dużo słońca w centrum i we wschodniej połowie kraju

Autor: PAP

Data: 06-09-2022, 14:35

We wtorek słońca nie zabraknie w centrum i we wschodniej połowie kraju. W zachodniej części Polski po południu zachmurzenie będzie umiarkowane, a przelotnie popadać może na południu, terenach podgórskich Sudetów i we wschodniej części Pomorza - podała PAP synoptyk IMGW Ilona Bazyluk.

Pogodnie w centrum Polski

Jak przekazała PAP Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, wtorkowe popołudnie będzie słoneczne w centrum i na wschodzie kraju. Zachodnia Polska z zachmurzeniem umiarkowanym.

Słaby deszcze jest możliwy na południu, na terenach podgórskich Sudetów i we wschodniej części Pomorza.

Od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, w centrum ok. 20, do 24 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty, południowo-wschodni i wschodni - powiedziała Bazyluk.

Pogodna noc

Noc z wtorku na środę ma być bez deszczu, pogodna, wręcz bezchmurna. Spodziewane jest co najwyżej zachmurzenie małe i tylko miejscami na Wybrzeżu umiarkowane.

Synoptyk IMGW zaznaczyła, że noc, podobnie jak miniona, będzie chłodna. Minimalna temperatura prognozowana jest dla Podlasia. Tam od 2-3 stopni Celsjusza, przy czym przy gruncie temperatura może spaść do minus 4 stopni. W centrum ma wynieść ok. 6-7 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na zachodzie kraju, do 13 stopni.

Lokalnie na terenach podgórskich może wystąpić mgła ograniczająca widzialność do 300 m.

Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, nadal wschodni i południowo-wschodni.