Synoptyk IMGW: na zachodzie marznące opady; gołoledź na drogach

We wtorek od zachodu do Polski wszedł front atmosferyczny, za którym nadąża ciepłe powietrze. Synoptycy prognozują opady śniegu z deszczu i deszczu.

"Po południu front będzie się zmieniał w opady śniegu z deszczem, a potem w sam deszcz. Ten deszcz niestety będzie groźny, ponieważ temperatura przy gruncie jest niska, więc będzie marzł. W związku z tym w całej zachodniej Polsce od woj. zachodnio-pomorskiego poprzez woj. lubuskie, zachodnią część woj. wielkopolskiego oraz woj. dolnośląskiego należy spodziewać się ostrzeżeń o marznących opadach deszczu" - wyjaśnił PAP rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Prognozowana temperatura wyniesie do 3 stopni Celsjusza w woj. lubuskim, ok. 1-2 st. Celsjusza w woj. zachodniopomorskim i dolnośląskim, ok. 1 st. Celsjusza w woj. wielkopolskim. "Na wschodzie kraju temperatury będą cały czas ujemne, bo to ciepło z frontu dopiero wchodzi. Wyniosą one ok. -5 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie. Podobnie będzie w Zakopanym i dolinach karpackich. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie ok. -2 st. Celsjusza" - podał Walijewski.

Dodał, że nastąpi też topnienie pokrywy śnieżnej, dlatego synoptycy wydali ostrzeżenia przez roztopami. Dotyczą one zachodniej i południowo-zachodniej Polski. "Sytuacja będzie niebezpieczna w godzinach nocnych, bo woda będzie spływała na jezdnie i będzie ślisko. Należy się spodziewać gołoledzi" - rzecznik IMGW.

Będzie też występował wiatr bez większych porywów z kierunków południowych, a na zachodzie kraju z południowo-zachodnich. Natomiast opad wyniesie do 3 mm. "Dopiero w środę i czwartek te wartości będą większe, bo w centrum i na południowym wschodzie Polski wyniosą powyżej 10 mm, co będzie jeszcze bardziej sprzyjało roztopom" - podkreślił Walijewski.