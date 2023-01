Dzisiaj zachmurzenie będzie duże i całkowite, tylko na północnym zachodzie możliwe są większe przejaśnienia. Z zachodu na wschód przesuwa się strefa opadów deszczu. W górach pada deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o około 3 centymetry. Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, w centrum około 6 do 10 stopni na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach może osiągać prędkość do 60 km/h i do 65 km/h nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat siła wiatru będzie dochodziła do 85 km/h, w samych Karpatach do 100 km/h i wysoko w Sudetach do 130 km/h

- powiedziała Dorota Pacocha.