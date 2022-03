Synoptyk IMGW: niedziela słoneczna w całym kraju

Do końca dnia niedziela będzie słoneczna w całym kraju. Jak powiedziała PAP Anna Woźniak z biura prognoz IMGW-PIB, jedynie nad Karpatami i w rejonie Zatoki Gdańskiej niebo częściowo mogą przysłaniać chmury.

Autor: PAP

Data: 20-03-2022, 14:33

Niedziela słoneczna w całym kraju /fot. Unsplash

Według prognozy pogody na niedzielę przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy, do końca dnia nad przeważającym obszarem kraju będzie słonecznie.

Słoneczna niedziela

"Dzisiaj w Polsce dominuje piękna, słoneczna pogoda. Tylko nad Karpatami pojawiły się cienkie chmury piętra wysokiego, a rejonie Zatoki Gdańskiej mamy jeszcze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz występują tam zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podhalu, 8 stopni na krańcach wschodnich, 9 w centrum do 12 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, z kierunków wschodnich" - powiedziała Anna Woźniak.

W nocy do minus 7 stopni

Noc będzie pogodna. Niewielkie zachmurzenie możliwe tylko na krańcach wschodnich. W północno-wschodniej części kraju pojawią się silne zamglenia, które nad ranem mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od minus 7 stopni na wschodzie, minus 3 w centrum, do zera na zachodzie i plus 2 stopni na krańcach północno-zachodnich. W kotlinach górskich możliwe są spadki temperatur od minus 10 do minus 8 stopni. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.