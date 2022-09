Synoptyk IMGW: piątek deszczowy, burze na zachodzie kraju

Autor: PAP

W piątek deszcz niemal na całym obszarze kraju z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Tam też burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm – poinformowała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

Synoptyk IMGW: piątek deszczowy, burze na zachodzie kraju /fot. Unsplash

Burze na zachodzie Polski

W piątek w całej Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Prognozowana wysokość opadów miejscami wyniesie ok. 20 mm. Na zachodzie kraju możliwe są burze z opadami do 25 mm i wiatrem do 65 km/h.

Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza w północno wschodniej Polsce, 16 stopni w strefie największych opadów, do 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na wschodzie wschodni, na zachodzie południowo-zachodni.

Noc z rozpogodzeniami

W nocy w kraju zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami, lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na południu, na zachodzie zanikające burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm. W drugiej części nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza w Suwałkach, 12 nad morzem, do 14 na zachodzie.

Wiatr słaby, z kierunków południowych, na południowym-wschodzie wschodni.