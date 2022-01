Synoptyk IMGW: piątek słoneczny, opady śniegu na północy kraju

Piątkowe popołudnie będzie słoneczne, z przelotnymi słabymi opadami śniegu na północy, a nad morzem deszczu ze śniegiem – powiedziała w piątek dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

Autor: PAP

Data: 07-01-2022, 14:38

Synoptyk IMGW: piątek słoneczny, opady śniegu na północy kraju /fot. Shutterstock

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie i pogodnie. "Jedynie mieszkańcy północnych rejonów mogą spodziewać się większej ilości chmur i gdzieniegdzie słabych opadów śniegu" - przekazała synoptyk.

Na północy i zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W północnej części kraju prognozowane są słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

"Deszcz ze śniegiem pojawi się głównie na Wybrzeżu i na krańcach zachodnich Pomorza Zachodniego" - dodała.

Termometry pokażą od minus 2 st. C na Suwalszczyźnie, 1 st. C w centrum, do 2 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr na ogół słaby, jedynie na wybrzeżu i w górach porywisty.