Synoptyk IMGW: sobota w całym kraju deszczowa i wietrzna

W sobotę na terenie całego kraju możliwe będą możliwe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na przeważającym obszarze kraju wiatr w porywach może osiągać do 65 km/h - powiedział PAP Michał Folwarski z IMGW-PIB.

Autor: PAP

Data: 08-04-2022, 19:54

Sobota w całym kraju deszczowa i wietrzna /fot. Unsplash

Jak powiedział PAP Michał Folwarski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę pogodę nad Polską będzie kształtował niż znad Skandynawii, skąd napływa do nas chłodne i wilgotne powietrze.

Opady w całym kraju

"W całym kraju możliwe są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu oraz burze. Będzie chłodno. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 6-7 stopni Celsjusza na Wybrzeżu do 12-13 stopni na wschodzie, przy czym poczucie chłodu będzie potęgował porywisty wiatr, osiągający na przeważającym obszarze kraju do 65 km/h, a na Wybrzeżu do 70 km/h" - powiedział Michał Folwarski.

Według synoptyków IMGW, podobna pogoda utrzyma się w Polsce do pierwszych dni nadchodzącego tygodnia. Nadal nie wiadomo, jakie będą święta, ponieważ obecne obliczenia modeli nie wykluczają ani wyraźnego ocieplenia, ani powrotu śnieżnej zimy.