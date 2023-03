Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek południowo-zachodnia część kraju będzie na skraju wyżu znad okolic Irlandii. Pozostała część Polski znajdzie się na skraju niżu znad północnej Skandynawii. Będziemy w masach chłodnego powietrza arktycznego.

W dzień niemal w całej Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W górach i na Podhalu zachmurzenie małe. Miejscami, we wschodniej połowie kraju, możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki oraz deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na Pomorzu Zachodnim chwilami padać będzie deszcz. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza na terenach podgórskich Karpat, zero na Podhalu, około 4 stopnie w centrum, do 7 na północnym zachodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, zachodni i północno-zachodni

- powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.