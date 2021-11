Synoptyk IMGW: w piątek wystąpią silne zamglenia i mgły

Po południu i wieczorem na terenie kraju wystąpią zamglenia i lokalnie mgły - przekazała PAP dyżurny synoptyk IMGW Edyta Socha.

Autor: PAP

Data: 12-11-2021, 14:55

W piątek wystąpią silne zamglenia i mgły /fot. Unsplash

W piątek po południu i wieczorem zachmurzenie będzie duże na terenie całego kraju. Na południu i północy będą pojawiały się większe przejaśnienia. Wystąpią też silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. "Wieczorem na krańcach północno-wschodnich nawet do 100 metrów" - zaznaczyła synoptyk. "Lokalnie wystąpią słabe opady deszczu bądź mżawki" - dodała.

W ciągu dnia słupki termometrów pokażą od 6 do 10 stopni Celsjusza. Natomiast w centralnej części kraju, przy całkowitym zachmurzeniu nie przekroczy 5 stopni. Wiać będzie słaby lokalnie umiarkowany wiatr, południowy i południowo-wschodni.

W nocy należy się spodziewać utrudnień spowodowanych przez mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 4 stopni. "Cieplej będzie nad morzem, gdzie termometry pokażą od 4 do 6 stopni" - zaznaczyła synoptyk. Najchłodniej będzie na krańcach południowych i na północnym wschodzie kraju. "Tutaj temperatura miejscami spadnie do około -1 stopnia, a przy gruncie lokalnie nawet do -4 stopni" - ostrzega Edyta Socha.