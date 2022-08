System kaucyjny 2022. Czy butelki wrócą do sklepu?

Autor: PAP

Data: 09-08-2022, 08:48

Resort klimatu nie wyłączy szkła z systemu kaucyjnego - informuje "Rzeczpospolita". Podobno ostał się za to zapis o wielu operatorach skupujących butelki, co może podważać sens całego systemu.

Prace nad ustawą, której projekt ma zostać niebawem opublikowany, są najeżone sprzecznymi interesami handlowców i producentów żywności./fot. pixabay

"Rzeczpospolita" podaje, że "przedstawicielom wielkiego handlu nie udała się próba usunięcia z systemu kaucyjnego szklanych butelek, o co walczyli zaciekle w trakcie konsultacji w sprawie projektu ustawy".

Czy butelki wrócą do sklepu?

"Na obecnym etapie prac nad projektem nie są planowane zmiany dotyczące wyłączeń z systemu kaucyjnego jednorazowych opakowań szklanych" - odpowiedziało biuro prasowe Ministerstwa Klimatu na pytanie "Rz". "To oznacza, że - na razie - resort wytrzymał silną presję ze strony branży handlowej na system kaucyjny. A używali oni mocnych argumentów" - podkreślono.

Polska Izba Handlu, popierana przez 17 innych organizacji w listach wysyłanych do różnych ministerstw twierdziła, że "włączenie butelek szklanych jednorazowego użytku do systemu kaucyjnego to rozwiązanie najgorsze z możliwych".

"Ich zdaniem uderzy to w polski handel detaliczny, zabierając sklepom zbyt dużo miejsca na składowanie butelek, których - w odróżnieniu od plastików i puszek - nie można zgniatać. Zwiększone ryzyko stłuczek miało też zagrażać bezpieczeństwu pracowników" - napisano w artykule.

Maciej Ptaszyński, Wiceprezes Polskiej Izby Handlu, ocenił, że "wprowadzenie systemu kaucyjnego dla jednorazowych opakowań szklanych byłoby nieproporcjonalnym obciążeniem dla małych i średnich przedsiębiorców w handlu oraz w rezultacie pogorszyłoby ich pozycję konkurencyjną wobec międzynarodowych sieci dyskontów".

Prace nad ustawą, której projekt ma zostać niebawem opublikowany, są wręcz najeżone sprzecznymi interesami handlowców i producentów żywności".

System kaucyjny w Polsce pod znakiem zapytania?

"Jedną z takich utarczek handel jednak wygrywa. Chodzi o liczbę operatorów, czyli o to, ile firm będzie mogło skupować butelki na terenie sklepów. Tu producenci żywności solidarnie chcą jednego operatora, argumentując, że jeden podmiot, niedziałający dla zysku, da równe warunki skupu opakowań wszystkim sklepom, producentom napojów i konsumentom. Producenci boją się, że problemami grozi właśnie wprowadzenie kilku operatorów, jak jest obecnie w projekcie. Stworzy to ryzyko, że duże sieci będą faworyzowały opakowania ze swoich sklepów i odbiorą klientów małym sklepom. Branża producentów żywności obawia się np., że sieć Lidl, należąca do grupy Schwarz, uruchomi własne skupy, a zebrane butelki plastikowe wywiezie do zakładów przetwórczych grupy w Niemczech, co utrudni dostęp do recyklatu w Polsce" - czytamy w gazecie.

Resort klimatu wprowadził tymczasem do innej ustawy zapis, który zbieranie butelek przekazuje wprowadzającym do obrotu oraz organizacjom odzysku, całkowicie pomijając operatorów". "Według Polskiej Federacji Producentów Żywności to sprawi, że system kaucyjny w Polsce nie powstanie" - czytamy w "Rz".