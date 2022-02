System kaucyjny będzie dobrowolny? "Nikogo nie zmuszamy ustawą"

Przewidywany projektem ustawy system kaucyjny dla butelek plastikowych i szklanych będzie dobrowolny - oświadczył wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Jak zapewnił, nie będzie ustawowego przymusu jego stosowania.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 01-02-2022, 11:47

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zapewnił, że przewidywany projektem ustawy system kaucyjny dla butelek plastikowych i szklanych będzie dobrowolny. fot. PAP/Radek Pietruszka

"To jest system dobrowolny, nie zmuszamy ustawą, ale zachęcamy przez czynniki ekonomiczne. Aby przedsiębiorcom opłacało się tworzyć taki system" - oświadczył Ozdoba na konferencji prasowej. Zauważył też, że obywatele oczekują powstania takiego systemu.

Jak poinformował, w planie jest uruchomienie systemów od 1 stycznia 2023 r. ale z 24-miesięcznym okresem dostosowawczym. Dodał, że rozważane jest jeszcze objęcie systemem kaucyjnym puszek po napojach, co powinno się wyjaśnić po konsultacjach.

System kaucyjny przyjmie opakowania bez paragonu

Nie chciał spekulować na temat wysokości kaucji; jak stwierdził, nie będzie się wypowiadać przez zakończeniem konsultacji projektu.

Ozdoba dodał, że to minister klimatu udzieli zgody na powstanie systemu, ale to od przedsiębiorcy będzie zależał sposób zbierania opakowań, czy to będą automaty czy np. zwrot przy kasie. Ale nie będzie do tego wymagany paragon z potwierdzeniem zakupu - zastrzegł.