Na początku października opublikowano drugą wersję projektu ustawy o systemie kaucyjnym. Cały czas trwają też dyskusje, czy system kaucyjny powinien uwzględniać jednorazowe butelki szklane.

System kaucyjny bez szkła. Czy to dobre rozwiązanie?, fot. shutterstock

System kaucyjny bez szkła?

- Rozmowy o polskim systemie kaucyjnym zaczynają się ożywiać, co uznać należy za dobry omen. Jeżeli na temat planowanych reform gospodarczych toczy się merytoryczna dyskusja, tym większa szansa, że zostaną one przeprowadzone poprawnie, z korzyścią dla Polski. Dziękuję zatem autorowi tekstu w Portalu Spożywczym za włączenie się do debaty. W polemice do moich artykułów, ukazujących się już od pewnego czasu, zapytał on: „Dlaczego nie możemy zbierać szkła w naszym systemie, skoro zbierane jest ono w Niemczech?” - mówi Marek Lachowicz, ekonomista, ekspert ds. gospodarczych.

- Pytanie to jest zasadne i stanowi wartościowy głos w dyskusji, na której wszystkim nam zależy. Śpieszę zatem z odpowiedzią: oczywiście, możemy. Problem nie polega jednak na tym, co nam wolno, a czego nie. Jesteśmy suwerennym krajem, więc z grubsza, na swoim podwórku, możemy robić, co chcemy. Ścieżka legislacyjna, w razie potrzeby, też będzie szybka - dodaje.

Nie unikniemy wprowadzenia systemu kaucyjnego

- Wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce nie unikniemy. Mimo, że nikt wprost nie wymaga utworzenia takiego systemu, pośrednio wymusza go na nas dyrektywa 2019/904. Czytamy w niej, że w 2025 r. 70%, a w 2029 r. aż 90% zużytych jednorazowych butelek plastikowych ma być odbieranych z rynku. Następnie mają być one przerabiane na recyklat, który zostanie powtórnie zużyty w produkcji nowych. Producenci butelek plastikowych zostają także zobowiązani do tego, aby w 2025 r. co najmniej 25% materiału użytego do wytworzenia nowych butelek pochodziło z recyklingu - tłumaczy ekspert.

- Wymagania są więc dość wyśrubowane. Do ich spełnienia nie wystarczy dotychczasowy system dzielenia odpadów komunalnych na frakcje, zbierane do kolorowych pojemników. Zebrany materiał powinien być odpowiedniej jakości, tak, by recykling i wykorzystanie recyklatu było bezpieczne. Zapewnienie jakości nie jest tak oczywiste, jak się wydaje. W innych tekstach, do których odsyłam, podnosiłem np. kwestię zagrożeń związanych z łączeniem butelek po produktach mlecznych z tymi po innych napojach. Zasadność wprowadzenia systemu kaucyjnego, obejmującego plastik, dostrzegają zresztą reprezentanci wszystkich środowisk, tak (samo)rządu jak i biznesu - wyjaśnia.

System kaucyjny: dlaczego szkło?

- Skąd zatem w systemie mającym pomóc w zbiórce plastiku, znalazło się szkło? Na pomysł taki wpadło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ostatniego dnia stycznia b.r. w przekazanym do konsultacji projekcie ustawy, zaproponowało ono, aby systemem kaucyjnym objąć butelki szklane wielokrotnego użytku. W czerwcu 2022 roku MKiŚ poinformowało, ze systemem chce objąć także butelki szklane jednorazowego użytku, oraz puszki - mówi Marek Lachowicz.

Jego zdaniem to, że szkło zbierają Niemcy, nie dowodzi jeszcze niczego. - Projekty reform powinny przede wszystkim uwzględniać uwarunkowania lokalne. Polska różni się od swojego zachodniego sąsiada. Oczywiście, warto inspirować się pomysłami skutecznie zaimplementowanymi za granicą, jednakże jest różnica między natchnieniem a plagiatem. Wprowadzenie systemu kaucyjnego, w dowolnej postaci, nie jest proste. Wpływa on bezpośrednio na życie konsumentów i funkcjonowanie samorządów, sektora handlu, producentów, do jego działania wymagana jest odpowiednia logistyka oraz infrastruktura. Nasza historia implementacji reform gospodarczych, zwłaszcza tych skomplikowanych, pokazuje, że najczęściej chcemy zbyt wiele i zbyt szybko - tłumaczy.

System kaucyjny a handel

- Chciałbym oddać głos rynkowi, a konkretnie sektorowi handlu detalicznego, który weźmie na siebie cały ciężar pobierania kaucji, odbierania butelek, zwracania kaucji, pierwszego magazynowania i przekazywania do firm odbierających butelki ze sklepu lub samodzielnego dostarczania ich do recyklera. Głos firm uważam za ważny. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce mamy ponad 264 tysięcy punktów handlowych, z czego 151 tysięcy to punkty o powierzchni do 100 m2 - mówi ekspert.

- To właśnie te małe sklepy podnoszą alarm. Na potencjalne zagrożenia zwraca uwagę Polska Izba Handlu skupiająca małe punkty handlowe. W ich stanowisku czytamy, że ...wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego wielorazowe, jak i jednorazowe opakowania szklane byłoby nieproporcjonalnym obciążeniem dla małych i średnich przedsiębiorców branży handlu w Polsce oraz w rezultacie pogorszyło by ich pozycję konkurencyjną. Maciej Ptaszyński, wiceprezes PiH podkreśla: nie widzimy możliwości efektywnego uruchomienia systemu kaucyjnego, który obejmuje opakowania szklane bez znaczącego pogorszenia możliwości funkcjonowania małych sklepów, tak w zakresie bezpieczeństwa klientów i personelu, jak i efektywności funkcjonowania - zauważa Marek Lachowicz.

System kaucyjny bez butelek szklanych

- Warto zwrócić uwagę na powyższe stanowisko organizacji skupiającej kilkadziesiąt tysięcy małych placówek handlowych. Od siebie dodam tylko, że jako suwerenny kraj możemy na swoim podwórku zrobić wiele, ale nie musimy wcale robić dokładnie tak, jak zrobili u siebie Niemcy - tłumaczy ekonomista

- Po napisaniu tego tekstu Ministerstwo Klimatu i Środowiska upubliczniło najnowszą wersję projektu ustawy, która uwzględnia niektóre postulaty z konsultacji społecznych. No ale też konsultacje na tym polegają, trzeba zebrać wszystkie głosy, przemyśleć, zastanowić się i zdecydować. I resort zdecydował, uważam, że bardzo dobrze. Nowy projekt systemu kaucyjnego zakłada, że nie będzie on obejmował szkła jednorazowego. To dobre rozwiązanie, wychodzi ono naprzeciw oczekiwaniom małych punktów handlowych i daje nadzieje, że z dużo większą swobodą i pewnością będą one przystępować do systemu kaucyjnego - podsumowuje Marek Lachowicz.