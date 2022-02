strefa premium

System kaucyjny: Czego zabrakło w projekcie ustawy?

Trwają konsultacje dotyczące projektu ustawy o systemie kaucyjnym. - Liczymy, że w toku konsultacji społecznych wiele uwag zgłoszonych przez branżę, zostanie wdrożonych przed ostatecznym skierowaniem ustawy do prac Sejmu - mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój, fot. materiały prasowe

System kaucyjny: trwają konsultacje

31 stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, dotyczący systemu kaucyjnego. W projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów. Projekt ustawy określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań.

W projekcie ustawy zaproponowano także objęcie systemem kaucyjnym opakowań szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, ponieważ już obecnie funkcjonują takie systemy tworzone głównie przez browary. Nie są to jednak systemy uregulowane przepisami prawa oraz nie podlegają ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. Dlatego będą one wymagały dostosowania się do podstawowych warunków dotyczących systemu kaucyjnego określonych przepisami projektowanej ustawy. Z kolei opakowania szklane jednorazowego użytku są zbierane w ramach systemów gminnych, dlatego nie zostaną one objęte systemem kaucyjnym.