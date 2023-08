Szacujemy, że w Polsce będzie niemal 37 tysięcy punktów zbiórki - manualnej i automatycznej, licząc razem z punktami dobrowolnymi. Wśród nich znajdą się zarówno duże sklepy, jak i te najmniejsze - mówi Konrad Robak, country manager, TOMRA Collection Polska.

System kaucyjny w praktyce. Co powinniśmy o nim wiedzieć? Fot. shutterstock

Sejm przegłosował ustawę o systemie kaucyjnym

W sierpniu bieżącego roku Sejm przegłosował ustawę o systemie kaucyjnym, która ma zacząć obowiązywać od 2025 roku. Ma objąć trzy rodzaje opakowań: jednorazowe pojemniki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. W związku z tym, pojawia się wiele pytań zarówno ze strony konsumentów, jak i sprzedawców czy producentów.

Czy recyklomaty będą wypłacały gotówkę? Skąd sprzedawca będzie wiedział, czy butelka bądź puszka podlega kaucji? Ile puszek i butelek maszyna może przyjąć w ciągu godziny, a ile w ciągu całego dnia? Czy będzie można oddawać butelki w niedziele i święta?

Pytania o zakres i możliwości recyklomatów

- Szacujemy, że w Polsce będzie niemal 37 tysięcy punktów zbiórki - manualnej i automatycznej - licząc razem z punktami dobrowolnymi. Wśród nich znajdą się zarówno duże sklepy, jak i te najmniejsze, które, jak wynika z badań rynkowych, chętnie dołączają do systemu ze względu na wiążące się z tym korzyści. Możliwość zwrócenia opakowań do recyklingu przyciąga konsumentów, którzy decydują się na zrobienie tam zakupów. W europejskich systemach kaucyjnych zdecydowaną większość stanowią sklepy ze zbiórką manualną, jednak to ta automatyczna ma największy udział w ogólnej liczbie zebranych opakowań do recyklingu - mówi Konrad Robak, country manager, TOMRA Collection Polska.

- Jest to średnio 95% ze zbiórki automatycznej i 5% ze zbiórki manualnej. Liczba opakowań, jakie recyklomat może przyjąć w ciągu dnia i na godzinę, różni się w zależności od typu maszyny i wielkości wewnętrznego pojemnika - tłumaczy.

Kaucja w gotówce czy w formie bonu?

Konrad Robak tłumaczy, że kaucja jest kwotą płaconą przez konsumenta w momencie zakupu napoju objętego systemem, a następnie jest mu zwracana w momencie oddania pustego opakowania. Tym samym kaucja jest neutralna dla konsumenta tak długo, jak oddaje kupione opakowania. Co do zasady, jest ona wydawana w formie voucheru, który może być zrealizowany w różny sposób - konsument może wymienić go na gotówkę wskazaną na kuponie, co pozwala na bezpośredni zwrot kaucji za dane opakowanie. W niektórych krajach sprawdzają się również loterie i przekazanie kaucji na cele charytatywne.

- Alternatywnie, kupon można wykorzystać do zakupów w tym samym sklepie, w którym znajduje się recyklomat. A to zachęca konsumenta do powrotu do sklepu i ponownych zakupów. Voucher, wydany przez recyklomat, jest ważny bezterminowo, ale musi być czytelny - mówi.

- W przypadku zbiórki manualnej, nie otrzymujemy vouchera. Musimy zdecydować w kasie, czy chcemy odliczyć kwotę kaucji od naszego rachunku za zakupy, czy też chcemy otrzymać kaucję w gotówce. Warto również wspomnieć o tym, że nowy system kaucyjny w Polsce ma być bezparagonowy, dzięki czemu nie będzie konieczności posiadania paragonu za zakupione wcześniej opakowania - wyjaśnia.

Butelki i puszki ze specjalnym kodem na etykiecie

Konrad Robak wyjaśnia, że opakowania, które są objęte systemem kaucyjnym posiadają odpowiednie oznakowanie – logo i specjalny kod kreskowy. Muszą też być zgłoszone do systemu recyklingu przez producenta. Te, które są zbierane ręcznie, są potem ponownie liczone przez operatora - jest to jedno z zabezpieczeń systemu przed oszustwami. Przy zbiórce automatycznej to recyklomat jest odpowiedzialny za przeskanowanie produktu, sprasowanie i umieszczenie w wyznaczonym koszu.

Dostępność recyklomatów – czy można zwrócić opakowania np. w niedzielę?

- Pytanie o to, czy recyklomaty będą działać w niedziele lub po godzinach pracy sklepu, jest istotne w kontekście dostępności maszyn dla konsumentów. W przypadku urządzenia umieszczonego wewnątrz placówki, jego działanie będzie związane z godzinami funkcjonowania tego sklepu. Oznacza to, że recyklomaty będą dostępne dla konsumentów wyłącznie, gdy sklep jest otwarty, czyli w wielu przypadkach maszyny nie będą działać w niedziele i święta - mówi ekspert.

- W przypadku recyklomatu umieszczonego przed czy koło sklepu, decyzja będzie należała do sklepu. Jednak należy pamiętać, że w sytuacji, gdy sklep jest zamknięty, konsument nie będzie miał możliwości natychmiastowego zrealizowania kuponu z kwotą zwracanej kaucji, a recyklomat w przypadku zapełnienia nie zostanie od razu opróżniony - podsumowuje Konrad Robak.