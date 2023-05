W dyrektywie plastykowej jest zapisany obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na bardzo wysokim poziomie, który musimy wypełnić już od 2025 roku. Aby spełnić ten obowiązek, trzeba mieć co zebrać. Ta zbiórka może odbywać się w ramach systemu kaucyjnego.

Mamy projekt, który jest całkiem dobrze przygotowany, łatwo się go czyta, jest zrozumiały. Projekt systemu kaucyjnego przygotowany dla Polski różni się od tego co obowiązuje w krajach sąsiednich, natomiast ten system wydaje się już dobrze dopracowany

Ekspertka zaznacza, że oczywiście pojawiają się wątpliwości. Wydaje się, że ministerstwo słucha przedsiębiorców i stara się te wątpliwości rozstrzygać.

Wydaje mi się, że jesteśmy na ostatniej prostej, aby jeszcze w tej kadencji projekt systemu kaucyjnego przeszedł całą drogę legislacyjną, aby trafił do sejmu i został przyjęty. To kluczowe dla przedsiębiorców, aby mogli wypełnić swoje obowiązki nakładane na nich przez dyrektywę plastikową, które zaraz będą wchodziły w życie - dodaje

Wątpliwości zgłaszane wobec projektu systemu kaucyjnego dotyczą przede wszystkim sposobu funkcjonowania operatora systemu kaucyjnego, tzw. podmiotu reprezentującego. Projekt mówi o tym, że w systemie może działać jeden lub wielu operatorów – wątpliwości budzi sposób w jaki operatorzy się rozliczają. Wątpliwości dotyczą tez własności odpadów, jak tez infrastruktury, którą każdy z operatorów będzie musiał wybudować.

Praktycznych wątpliwości jest bardzo dużo, gdyż projekt daje bardzo dużo przestrzeni operatorom na zbudowanie własnego systemu – nie narzuca im zbyt wiele, ale z drugiej strony taka przestrzeń jest bardzo trudna do zagospodarowania, szczególnie biorąc pod uwagę, że system będzie inny niż w krajach sąsiadujących, więc trudni będzie przenosić modele biznesowe 1:1 do Polski.

Specyfika polskiego systemu polega przede wszystkim na tym, że będzie jeden lub wielu operatorów.

Powstaną jeden lub dwa podmioty reprezentujące, a może trzy lub cztery. Będą musieli porozumieć się co do tego jak działają się rozliczają się. Trudno sobie wyobrazić, że w sklepie będziemy mieli wiele recyklomatów. Będziemy mieli jeden recyklomat, a operatorzy będą musieli się rozliczyć z zebranego materiału. To jest kluczowa kwestia

- mówi Katarzyna Barańska