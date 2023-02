Organizacje pozarządowe po raz kolejny zaapelowały do Premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze przyjęcie ustawy wdrażającej system kaucyjny w Polsce. Strona społeczna powołuje się na obietnice premiera z 2019 roku.

System kaucyjny: NGOsy rozliczają premiera z obietnic; fot. shutterstock

System kaucyjny: Co dalej?

Gotowy projekt ustawy czeka na zaopiniowanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów od końca 2022 r.

Koalicja organizacji podkreśla, że przedłożony projekt jest kompromisowym rozwiązaniem, uwzględniającym stanowisko strony społecznej, przedsiębiorców i strony samorządowej. Ustawa została wypracowana z dużym zaangażowaniem wszystkich interesariuszy, a także Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które pochyliło się nad ponad 1000 poprawek i uwag. Dlaczego wciąż nie jest procedowana? Takie podejście dziwi tym bardziej, że poparcie Polaków dla systemu kaucyjnego wynosi ponad 90%.

W swoim stanowisku członkowie organizacji pozarządowych odwołują się do exposé, które Premier Mateusz Morawiecki wygłosił w 2019 roku. “Wprowadzimy system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe i szereg programów redukujących zużycie plastiku. W wielu obszarach jesteśmy bardziej ekologiczni, niż się wydaje.“ – mówił wówczas premier. Obserwując opieszałość prac nad kaucją, zakazem używania jednorazowego plastiku (SUP), o rozszerzeniu odpowiedzialności producentów (ROP) nie wspominając, nadal mamy wrażenie, że ekologiczne podejście i gospodarka obiegu zamkniętego pozostają dla polskiego rządu w zakresie wyobrażeń, a nie rzeczywistości – z rezygnacją komentuje Filip Piotrowski z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Pod apelem podpisały się Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, EKO-UNIA, Instytut Spraw Obywatelskich, Dominik Dobrowolski, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Akcja Czysta Odra oraz Aeris Futuro. Społecznicy zapowiadają, że będą naciskać KPRM aż do skutku.

- Każdy kolejny dzień zwłoki to groźba, że dobra ustawa przepadnie w obliczu zbliżających się wyborów. Przemysł sam zacznie organizować zbiórkę opakowań, by wywiązać się z przepisów i uniknąć kar, a polskie środowisko, cóż... poczeka na lepsze politycznie czasy. Ziemia z pewnością sobie poradzi, a czy my, ludzie to przetrwamy, czas pokaże - napisano.