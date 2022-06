strefa premium

System kaucyjny: ogromne wyzwanie dla branży handlowej i napojowej

Trwają przygotowania do wprowadzenia w 2023 roku systemu kaucyjnego. Mogłoby się wydawać, że jest to niszowy temat, ale zarówno dla producentów napojów jak i sklepów będzie to ogromna zmiana.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 12-06-2022, 21:09

System kaucyjny w Polsce: rewolucja dla sklepów I firm napojowych, fot. shutterstock

W Polsce od wielu miesięcy trwają prace nad stworzeniem systemu kaucyjnego.

31 stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, dotyczący systemu kaucyjnego.

Projekt zakładał objęcie kaucją butelek jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 l.

System kaucyjny coraz bliżej

Od tamtego czasu trwały konsultacje społeczne. 2 czerwca Jacek Ozdoba wiceminister klimatu i środowiska przekazał założenia systemu kaucyjnego. Ozdoba wyjaśnił, że system kaucyjny ma objąć jednorazowe i wielorazowe butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów oraz puszki aluminiowe do 1 litra.