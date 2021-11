System kaucyjny w Niemczech poszerzony o nowe opakowania

W Niemczech od 1 stycznia wszystkie puszki po napojach i plastikowe butelki jednorazowego użytku będą objęte kaucją. W kolejne czekają kolejne zmiany - m.in. wprowadzenie wielorazowych opakowań w dostawach oferowanych przez restauracje i firmy cateringowe.

Obecnie w Niemczech kaucja wysokości 25 centów pobierana jest od piwa, wody mineralnej, napojów bezalkoholowych i koktajli z zawartością alkoholu. Mleko, wino, alkohole wysokoprocentowe, soki owocowe i warzywne oraz napoje energetyczne nie są nią objęte

Kaucja za opakowania w Niemczech

Kaucja obejmie wszystkie puszki po napojach i butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów - na razie z wyjątkiem mleka. Kaucja zostanie rozszerzona na napoje mleczne dopiero w 2024 roku.

W przypadku butelek i puszek, które znajdą się w sklepach przed 1 stycznia 2022 roku wprowadzono rozwiązanie przejściowe. Będą mogły być sprzedawane bez kaucji najpóźniej do 1 lipca 2022 r.

Niektórzy producenci dobrowolnie stosują już nowe przepisy i pobierają kaucję w 2021 roku. Od lata 2022 r. przejściowy chaos powinien się skończyć, podaje RTL.

25 centów za opakowanie

W przyszłości będzie to po prostu 25 centów kaucji na wszystkie plastikowe butelki i puszki po napojach, niezależnie od ich zawartości

Może się zdarzyć, że konsumenci będą musieli zapłacić wyższą niż dotychczas kaucję, ale otrzymają pieniądze z powrotem, gdy zwrócą butelki lub puszki. Svenja Schulze ma nadzieję, że butelki i puszki będą rzadziej trafiać do środowiska. System kaucji powinien również sprawić, że stare puszki lub butelki będą przetwarzane na nowe opakowania, tekstylia lub obuwie.

Wielorazowe opakowania w jedzeniu na wynos

Od 2023 roku zmiany nastąpią również w restauracjach i kawiarniach. Zostanie tam wprowadzony wymóg stosowania opakowań wielokrotnego użytku. Greenpeace obliczył, że w pierwszym roku pandemii ilość odpadów opakowaniowych w Niemczech wzrosła o 10 procent. Może być to skutkiem m.in. częstszego zamawiania jedzenia z dostawą do domu.

Według czasopisma naukowego "Nature" plastikowe torby i butelki, jednorazowe naczynia stołowe i folie opakowaniowe stanowią połowę wszystkich odpadów wytwarzanych przez człowieka i są produktami, które najczęściej zanieczyszczają oceany.

Minister środowiska Niemiec Svenja Schulze cytowana przez RTL mówi: "Chcę, aby ponowne wykorzystanie stało się nowym standardem. Klienci powinni mieć możliwość łatwego otrzymania jedzenia na wynos lub napoju na wynos w przyjaznych dla środowiska kubkach lub pojemnikach wielokrotnego użytku."

Jedzenie lub napój w opakowaniu wielokrotnego użytku nie będą mogły być droższe niż ten sam produkt w opakowaniu jednorazowym. Kubki wielokrotnego użytku będą dostępne również dla napojów na wynos, we wszystkich oferowanych rozmiarach, tj. od espresso do latte XXL.

Z tego obowiązku będą jednak zwolnione popularne w Niemczech niewielkie kioski, sklepy nocne i bary z przekąskami zatrudniające mniej niż pięciu pracowników, o powierzchni mniejszej niż 80 metrów kwadr. Zostaną one zobowiązane za to do napełniania pojemników wielokrotnego użytku przynoszonych przez klientów. Obowiązek stosowania pojemników wielokrotnego użytku nie będzie dotyczyć również supermarketów.