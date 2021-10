System kaucyjny w Polsce: Co jest niezbędne?

We wrześniu opublikowane zostały założenia projektu ustawy dotyczącej wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego. - To krok w dobrym kierunku, ale projekt wymaga wielu uzupełnień - komentują eksperci z Reverse Logistics Group i wymieniają pięć cech, bez których nie może się obejść.

Patrick Wiedemann, prezes RLG Group, uważa, że system depozytowy powinien być kompleksowy

System kaucyjny w Polsce

Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego ma być opublikowany w połowie października.

- Nie wystarczy podpatrzeć i przenieść 1:1 rozwiązania stosowane w innych krajach. Trzeba rozważyć najpierw, jakie najważniejsze elementy tych systemów nadają się do zastosowania lokalnie - uważa Patrick Wiedemann, prezes RLG Group.

Aby system działał prawidłowo, powinien spełniać pięć cech: być powszechny, transparentny, bezpieczny, integrujący i nowoczesny - dodaje Andrzej Grzymała, wiceprezes i dyrektor zarządzający Reverse Logistics Group RLG Group w Polsce.

Ze znanych już założeń projektu wiadomo, że przewiduje on pobranie w momencie zakupu opłaty, zwracanej w momencie zwrotu opakowań - w tym przypadku butelek. System nie obejmuje bowiem zbiórki opakowań aluminiowych, które, jak uznali projektodawcy, z racji wartości aluminium i tak są zbierane i trafiają do punktów skupu.

Projektowane przepisy przewidują ponadto, że każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100 m kw. będzie zobowiązany do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Mniejsze jednostki handlowe będą mogły, ale nie będą musiały odbierać ich i zwracać kaucji. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji.

Jak zbierać opakowania zwrotne?

Patrick Wiedemann, prezes RLG Group, firmy, która pełni rolę doradczą dla rządów i przedsiębiorstw przy wprowadzaniu systemów depozytowych w różnych krajach, pytany, jak ocenia obecną sytuację w Polsce, jeśli chodzi o wprowadzanie systemu kaucyjnego i ROP, odpowiada: - Bardzo dobrze, że trwa dyskusja. Widzimy, że następuje poprawa sytuacji na rynku, a ludzie są coraz bardziej świadomi konieczności zmian w systemie regulacyjnym. Podobny proces obserwujemy w innych krajach, co związane jest z nowymi regulacjami wprowadzanymi przez Unię Europejską, choćby dyrektywą Single Use Plastic.

Jego zdaniem, by sprostać rosnących wymaganiom, osiągnąć coraz ambitniejsze cele i poprawić funkcjonujące już systemy, można wybierać rozmaite drogi. Wskazuje, że jednym z najskuteczniejszych mechanizmów są systemy kaucyjne.