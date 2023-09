Kluczowi przedstawiciele branży napojowej utworzyli grupę inicjatywną na rzecz budowy systemu kaucyjnego w Polsce. "Obecny kształt ustawy oraz bardzo krótki czas na uruchomienie zbiórki opakowań poprzez system kaucyjny sprawiają, że branża napojowa w Polsce stoi przed nieporównywalnie trudniejszym zadaniem niż inne kraje UE" - podkreślają eksperci.

Firmy z branży napojów bezalkoholowych i piwnej utworzyły grupę inicjatywną na rzecz budowy systemu kaucyjnego w Polsce; fot. shutterstock/Sergey Ryzhov

Podpisana wczoraj przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ma fundamentalne znaczenie dla całej branży napojowej.

Już 1 stycznia 2025 r. wchodzi w życie obowiązek zbiórki w systemie kaucyjnym opakowań plastikowych, puszek metalowych i szklanych butelek zwrotnych po napojach, wodach, napojach mlecznych, sokach, nektarach i piwie.

System kaucyjny w Polsce a unijna dyrektywa Single Use Plastic

System kaucyjny jest kluczowym narzędziem do realizacji przez firmy celów dotyczących zarówno poziomu zbiórki opakowań, jak i dostępu do surowca wtórnego (recyklatu). System powinien zapewnić spełnienie wymogów wynikających z unijnej dyrektywy Single Use Plastic dotyczących poziomów użycia surowców wtórnych (recyklatu) w nowych opakowaniach (już w roku 2025 każda nowa butelka PET będzie musiała zawierać minimum 25% recyklatu).

Cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego spoczywa na firmach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach objętych tym systemem. Dlatego Carlsberg Polska Sp. z.o.o., Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o., Grupa Maspex Sp. z o.o., Grupa Żywiec Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A., Nestle Polska S.A., Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o. o., Red Bull Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A. podpisały list intencyjny o współpracy przy utworzeniu podmiotu reprezentującego (operatora) niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce.

Kto zajmie się uruchomieniem i funkcjonowaniem systemu kaucyjnego w Polsce?

Sygnatariusze listu są otwarci na współpracę ze wszystkimi firmami zainteresowanymi utworzeniem silnego, efektywnego środowiskowo i ekonomicznie systemu kaucyjnego w Polsce. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców we współpracy z ZPPP Browary Polskie wspierają sygnatariuszy listu pod kątem organizacyjnym i komunikacyjnym.