Proponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwiązanie, określane "wolnorynkowym", może przyjąć kształt systemu kaucyjnego działającego w Niemczech. Producenci oraz sprzedawcy mogliby wspólnie stworzyć organ nadający ogólne ramy działania systemu w Polsce, jednak bez ingerencji w przepływy finansowe - komentuje Andrzej Grzymała, wiceprezes i dyrektor zarządzający RLG Polska:

Andrzej Grzymała, wiceprezes i dyrektor zarządzający RLG Polska: fot. mat. pras.

Po wielu miesiącach przygotowań Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło ostateczne założenia, które mają być zawarte w ustawie dotyczącej systemu kaucyjnego.

Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w ramach konsultacji społecznych, poinformował o modyfikacjach w założeniach projektu ustawy wdrażającej system kaucyjny w gospodarce odpadami w Polsce.

Co obejmie system kaucyjny?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje objęcie systemem kaucyjnym butelki plastikowe o pojemności do 3 l, butelki wielorazowe szklane do 1,5 l oraz puszki aluminiowe do 1 l.

Jakie butelki nie będą objęte systemem kaucyjnym?

Systemem nie będą objęte jednorazowe butelki szklane, ze względu na to, że są one objęte opłatą produktową.

System kaucyjny nie obejmie również puszek stalowych, kartonowych opakowań do napojów.

System kaucyjny. Które uwagi branży uwzględnił resort?

Andrzej Grzymała, wiceprezes i dyrektor zarządzający RLG Polska w rozmowie z Portalem Spożywczym przypomina, że w trakcie konsultacji pojawiało się wiele głosów dotyczących zmian, jakie powinny zajść w projekcie.

- Niektóre z nich, jak wyłączenie szkła jednorazowego i obowiązek uczestnictwa dla sklepów powyżej 200mkw., Ministerstwo uwzględniło w swoich pracach. Natomiast utrzymano kwestię związaną z wielością operatorów. Oznacza to olbrzymie wyzwanie dla zapewnienia efektywności systemu kaucyjnego w Polsce - dodaje.

System kaucyjny w Polsce będzie podobny do niemieckiego?

Grzymała wskazuje, że wielość operatorów wymaga wspólnych ram działania, utworzenia wspólnej bazy danych oraz zaimplementowania systemu informatycznego, który umożliwi zarówno sprawne rozliczenia i komunikację pomiędzy operatorami, jak i określenie, na jakim poziomie kształtuje się zbiórka pustych opakowań.

- Proponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwiązanie, określane "wolnorynkowym", może przyjąć kształt systemu działającego w Niemczech. Producenci oraz sprzedawcy mogliby wspólnie stworzyć organ nadający ogólne ramy działania systemu w Polsce, jednak bez ingerencji w przepływy finansowe. Mogłoby to być rozwiązanie optymalne dla skutecznego działania systemu kaucyjnego w naszym kraju. Ponadto wprowadzający opakowania byliby w ten sposób zabezpieczeni pod względem osiągania wymaganych poziomów zbiórki - dodaje.

System kaucyjny w Polsce ruszy dopiero w 2025 roku?

Ekspert uzupełnia, że branża czeka na ostateczny tekst ustawy o systemie kaucyjnym, jednak planuje się, że wejdzie ona w życie od początku 2023 r., a proces organizacji systemu wyznaczony zostanie na dwa lata.

- Okres ten może wydawać się długi, jednak nie należy zapominać o formalnościach, których muszą dopełnić głównie punkty zbiórki. W przypadku wdrożenia systemu kaucyjnego sklepy, szczególnie placówki już istniejące będą musiały zmierzyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań sanitarnych czy przeciwpożarowych. Należy także zwrócić uwagę, że zwiększenie powierzchni sklepów obligatoryjnie biorących udział w systemie do 200mkw. zmniejsza dostęp do punktów zbiórki dla wszystkich konsumentów. Należy więc wprowadzić mechanizmy zachęcające mniejsze jednostki handlowe do dobrowolnego udziału w systemie, aby spełniał on warunek powszechności - mówi.

Publikacja ustawy będzie dopiero pierwszym krokiem w procesie dyskusji i wdrażania całego systemu kaucyjnego.

- Czasu zostało mało, a przed nami wiele dyskusji między głównymi interesariuszami, którzy muszą znaleźć wspólne rozwiązanie zapewniające powszechność systemu i jednocześnie zabezpieczające jego efektywność i opłacalność ekonomiczną - podsumowuje Andrzej Grzymała.