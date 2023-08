Biznes i technologie

System kaucyjny za pasem. Co nas czeka krok po kroku

Autor: MB

Data: 21-08-2023, 11:14

- Przygotowanie logistyki systemu kaucyjnego to długotrwały, złożony i kosztowny proces. Zostało naprawdę bardzo mało czasu do jego uruchomienia, co oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli teraz działać w ekspresowym tempie, szczególnie zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe - mówi nam Katarzyna Barańska, liderka Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke.