Systemy ERP dają spójną wiedzę

ERP-y to krwiobieg nowoczesnego przedsiębiorstwa, gdyż stanowią podstawowe repozytorium ogromnej wiedzy o kontrahentach, dostawach, surowcach, procesie produkcyjnym, wyrobach gotowych, kanałach dystrybucji itd. Zapewnienie transparentnej informacji o przepływie materiałowym „od pola do stołu” to „must have” współczesnego systemu ERP - mówi Jaromir Paszek, Sales Manager Europe East z firmy IFS.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 14-06-2021, 12:52

Jaromir Paszek, Sales Manager Europe East z firmy IFS

Ponieważ dodatkowo w większości przedsiębiorstw produkcji spożywczej funkcjonują wyspecjalizowane laboratoria czy też komórki kontroli jakości to wbudowane mechanizmy workflow wzmacniają realizację ustawowych i branżowych obowiązków informacyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Zaawansowany system zarządzania i zapewnienia jakości realizujący szeroki zakres TQM staje się najważniejszym kryterium wyboru systemu ERP dla branży.

Zwraca uwagę na zapewnienie powtarzalnej jakości przy zawsze zróżnicowanym surowcu - uśrednienie smaku i zapewnienie powtarzalności produkcji ma kluczowe znacznie w masowej i przemysłowej produkcji żywności. - Tu systemy ERP są trochę niejako w tle w stosunku do grającej pierwsze skrzypce odpowiednio dobranej automatyki i systemów pomiarowych. Realizacja normatywu – czyli receptury – to domena systemów ważących, dozujących, odmierzających, mierników przepływu, termometrów itp. Zadaniem dla dostawców systemów ERP jest zaś jak najpełniejsze i bezbłędne pobranie tych informacji do nasycenia funkcjonalności umożliwiających późniejszą analizę i kontrolę spełnienia określonych wymagań, składających się na walory smakowe produktu końcowego. Tak więc słowem kluczem staje się integracja i otwartość systemu na nią czyli odpowiednia architektura systemu. Oprogramowanie musi być zgodne ze standardami takimi jak Restful API lub technologiami jak Industrial IOT przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony danych - mówi Jaromir Paszek.

Nowe potrzeby kadrowe

Podnosi również kwestię, iż w związku z rozwojem systemów ERP, zmieniają się potrzeby kadrowe. - Czasy, gdy wdrożenie systemu ERP „zwalniało” pracowników, są już dawno za nami – to już się stało. Teraz wymagane od systemu jest „uwolnienie” i wzrost efektywności tych samych zasobów ludzkich lub wręcz poprzez zatrudnienie kolejnych osób uzyskanie lepszego „lewara” wydajnościowego. Ale oczywiście za rogiem czai się AI, czyli możliwość wykorzystania dla celów analitycznych i decyzyjnych sztucznej inteligencji. Podobnie jak realizowana już w wielu miejscach idea Przemysłu 4.0 - ta innowacja wpłynie na zmiany w strukturze zatrudnienia. Jak zawsze zdecyduje rachunek ekonomiczny - opłacalność danego rozwiązania i bezpieczeństwo inwestycji - stwierdza ekspert z firmy IFS.

- Stąd też kluczowe dla każdego z nas jest podnoszenie swoich kwalifikacji, ale też otwartość i gotowość na pełnienie nowych ról i nowych profesji. Jak natomiast wskazują doświadczenia, rozwój technologiczny zazwyczaj nie powodował redukcji zatrudnienia na masową skalę tylko zmianę jej formy i był z korzyścią dla pracowników, generując nowe miejsca pracy - mówi Jaromir Paszek.