Sytuacja zawodowa połowy badanych gorsza w pandemii (badanie)

"Jednocześnie warto zauważyć, że 14 proc. respondentów ocenia swoją obecną sytuację jako lepszą - można domyślać się, że w tym gronie znalazły się głównie osoby z branż słabiej dotkniętych konsekwencjami pandemii" - czytamy w komentarzu do wyników badania.

Według badań Pracuj.pl nieco ponad jedna czwarta (26,5 proc.) zatrudnionych przyznaje, że ich obawy o wpływ pandemii na pracę są obecnie większe niż na początku "nowej normalności". To mniejsza grupa niż ta, w której obawy w tym czasie zmalały - deklaruje to co trzeci z badanych (33 proc.). Największa grupa deklaruje natomiast, że poczucie niepewności utrzymuje się na stałym poziomie - taką opcję wybrało 40,5 proc. respondentów.

W komentarzu do badania wskazano, że zatrudnieni badani częściej wyrażają obawę dotyczącą zmiany obecnych warunków zatrudnienia na gorsze (40 proc.), niż o bezpośrednią utratę pracy (31 proc.) w konsekwencji pandemii. "Wyniki te można przyjmować z optymizmem - w przypadku obu kwestii udział osób wyrażających niepewność znacząco zmalał w stosunku do marca i września 2020" - czytamy.

Badani są świadomi długofalowych konsekwencji pandemii, wykraczających poza najbliższą perspektywę. Aż 73 proc. respondentów uważa, że po opanowaniu pandemii jeszcze przez kilka lat będzie ona wpływać na dostępne na rynku oferty pracy; 37 proc. uważa, że do końca 2021 roku pandemia zostanie opanowana, a większość pracowników wróci do sposobu pracy sprzed jej pojawienia się.

W komentarzu wskazano, że tak niski odsetek osób myślących, że pandemia zostanie opanowana do końca roku, wynika z różnorodnych komplikacji związanych z sytuacją pandemiczną czy programami szczepień.

Respondenci są podzieleni w kwestii oceny postaw pracowników w obliczu pandemii. Najwięcej, bo 39 proc. osób uważa, że pracownicy i pracodawcy poradzili sobie z kryzysem lepiej niż się początkowo spodziewały. Niewiele mniej było wobec tego stwierdzenia obojętnych (31 proc.) lub miało stanowisko negatywne (30 proc.).

W rocznicę wybuchu pandemii 91 proc. respondentów uczestniczących w najnowszym pomiarze jest otwartych na zmianę pracy, jeśli dostaną ciekawą ofertę - to wzrost o 14 proc. w stosunku do początku pandemii (kwiecień 2020) i o 8 proc. w stosunku do okresu startu jej drugiej fali (wrzesień 2020).