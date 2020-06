Szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 6 proc.

Jak wynika z szacunków resortu rodziny, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu maja 6 proc. i w porównaniu do kwietnia br. wzrosła o 0,2 pkt proc. To mniejszy wzrost niż w kwietniu - wówczas stopa bezrobocia wzrosła do 5,8 proc. z 5,4 proc. w marcu.

"Maj cechował dotąd zawsze sezonowy spadek bezrobocia. Światowa pandemia koronawirusa ma jednak wpływ na niemal wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarczego - również na wzrost bezrobocia. Mimo to sytuacja w Polsce jest dzisiaj stosunkowo stabilna, nie obserwujemy gwałtownych wzrostów w tym obszarze. Bez wątpienia mają w tym udział nasze pakiety wsparcia dla przedsiębiorców składające się na tarczę antykryzysową i tarczę finansową, które realnie chronią miejsca pracy" - ocenia szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

W porównaniu z końcem maja 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2020 r. zwiększyła się o 0,6 pkt proc.

Liczba bezrobotnych w końcu maja br. wyniosła 1 mln 11,7 tys. osób i w porównaniu do końca kwietnia wzrosła o ok. 46 tys. osób, czyli o 4,8 proc. Z danych zawartych w systemie analityczno-raportowym CeSAR wynika, że chociaż łącznie w maju br. w urzędach pracy zarejestrowało się ok. 104 tys. bezrobotnych, to w tym samym czasie wyrejestrowało się ok. 58 tys. osób.

"Liczba osób, które zostały wyrejestrowane z urzędów pracy w związku z rozpoczęciem pracy lub własnej działalności gospodarczej, podjęciem pracy subsydiowanej oraz skierowaniem na staż lub szkolenie wyniosła 45,9 tys. i była wyższa w porównaniu z kwietniem br. o 13,6 tys. osób, czyli 42 proc. To dobra wiadomość" - wskazuje minister Marlena Maląg.

Resort rodziny zwraca też uwagę na wzrost zgłaszanych ofert pracy. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju br. wyniosła 72,2 tys. i była o 14 tys., czyli o 24 proc. wyższa niż w kwietniu br.

"Wzrost liczby ofert w maju br. miał miejsce we wszystkich województwach. W obecnej sytuacji na rynku pracy jest to niewątpliwie optymistyczny prognostyk na przyszłość. Dodatkowo, mimo panującej epidemii są branże, w których brakuje rąk do pracy i firmy, które prowadzą rekrutacje" - zaznacza minister Maląg.