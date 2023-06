Prezydent Szczecina Piotr Krzystek otrzymał we wtorek absolutorium i wotum zaufania za wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta.

Podczas wtorkowej sesji rady miasta prezydent Szczecina zwrócił uwagę, że ub.r. "nie był łatwy dla samorządu". W swoim wystąpieniu wskazał m.in. na skutki kryzysu pandemii COVID-19, kryzys związany z wojną w Ukrainie, kryzys energetyczny, inflację, rosnące koszty życia oraz - jak powiedział - kryzys finansów samorządowych wywołany polityką rządu.

"2022 r. pomimo wszystkich trudności był dla nas rokiem stabilnym. Miasto, w naszej ocenie, jest dobrze zarządzane, z ugruntowaną gospodarką, niską stopą bezrobocia" - przekazał prezydent Krzystek.

Jak podkreślił, "pomimo redukcji wydatków inwestycyjnych, wszystkie projekty, które były rozpoczęte - są i będą kontynuowane. Nie chcemy niczego zostawić, żadnego zadania porzucić, ponieważ byłoby to marnotrawienie środków publicznych. Musimy zaciskać zęby i realizować to zgodnie z planem".

Najwięcej bieżących wydatków zostało przeznaczonych na edukację i naukę (35 proc.), utrzymany został stały wzrost nakładów na oświatę.

Za przyznaniem absolutorium było 18 radnych, 10 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Za absolutorium głosowali radni z Koalicji Obywatelskiej oraz Klubu Koalicji Samorządowej. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości.

"My twierdzimy, że mamy kryzys zarządzania miastem, a nie kryzys środków związanych z +Polskim Ładem+" - argumentował przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki. "+Polski Ład+ to było pozostawienie w kieszeniach mieszkańców więcej pieniędzy, poprzez m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku, zmniejszenie PIT-u. Odpowiedzią prezydenta miasta jest to, aby po te pieniądze sięgnąć, są podwyżki za śmieci itp." - dodał radny PiS.

Dochody Szczecina w 2022 r. wyniosły 3 mld 265 mln zł, a wydatki budżetowe 3 mld 422 mln zł. Tym samym deficyt wyniósł 156,8 mln zł.