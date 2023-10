16 grudnia ma ruszyć sezon zimowy w Szczyrk Mountain Resort, największym ośrodku narciarskim w Polsce. Jego dyrektor Grzegorz Przybyła powiedział PAP, że w poniedziałek ruszy sprzedaż karnetów. Będą droższe w porównaniu z ubiegłorocznymi średnio o 13 procent.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP

"Planujemy otwarcie sezonu zimowego 16 grudnia. Czekamy na pierwsze przymrozki. Oczywiście, jeśli warunki będą sprzyjające, to ośrodek zostanie otwarty wcześniej" - powiedział w piątek rzecznik Szczyrk Mountain Resort Jacek Kufel.

Dyrektor ośrodka Grzegorz Przybyła poinformował, że sprzedaż online gopassów, czyli karnetów na wyciągi, ruszy w najbliższy poniedziałek. Będzie bazowała na systemie elastycznych cen: kupując wcześniej - będzie taniej. Na cenę będzie też wpływało prognozowane obłożenie.

"Ceny w porównaniu z poprzednim sezonem wzrosną średnio o 13 procent, choć szacujemy, że koszty utrzymania i funkcjonowania ośrodka wzrosną o 20 procent. Utrzymana zostanie korzystna różnica między cenami karnetów kupionych online i w kasach. W sieci będzie można je nabyć od 20 do 55 procent taniej. Kluczowy będzie czas zakupu" - wyjaśnił Grzegorz Przybyła.

W Szczyrku obowiązywał będzie jeden gopass dla SMR, BSA oraz Centralnego Ośrodka Sportu, który dysponuje trasami i wyciągami na Skrzycznym. "W sumie to 40 km tras na wspólnym karnecie" - zaznaczył dyrektor Grzegorz Przybyła.

Dyrektor dodał, że w najbliższym sezonie SMR zarządzał będzie również innym ośrodkiem w Szczyrku - Beskid Sport Areną. "To czas na testowanie, określenie potencjału i kierunku, w jakim powinien BSA pójść. Można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że będzie on przez nas dzierżawiony. Mamy plany jego rozwoju i rozbudowy, o czym jeszcze nie mogę mówić, ale widzimy w tym ośrodku duży potencjał. Jeśli tej zimy się to potwierdzi, to myślę, że pod koniec najbliższego sezonu może zapaść decyzja o zakupie BSA" - powiedział PAP dyrektor SMR.

Jak dodał, tej zimy, od 25 grudnia do 17 marca, kursował będzie w Szczyrku darmowy skibus. Utrzymywany będzie przez SMR. "Co 30 minut od godziny 8. rano będzie jeździł z centrum przesiadkowego w Skalitem do Soliska. Co drugi kurs obejmie także Beskid Sport Arenę. Przewidujemy kursy dostosowane do jazd wieczornych w SMR i BSA" - powiedział Przybyła.

Burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy powiedział, że skibusy wyruszały będą z centrum przesiadkowego, które istnieje przy wjeździe do miasta od strony Bielska-Białej. Dodał, że samorząd stara się także porozumieć z jednym z przewoźników, by uruchomić linię z Cieszyna przez Ustroń, Wisłę i Biały Krzyż do centrum przesiadkowego w Skalitem w Szczyrku. "Myślę, że będzie to uzupełnienie oferty transportowej" - powiedział.

Byrdy powiedział też, że jedyną szansą na rozładowanie w przyszłości korków, szczególnie dokuczliwych w sezonie zimowym, będzie budowa kolei linowej z centrum przesiadkowego na Skrzyczne. Samorząd jeszcze w tej kadencji zamierza przygotować prawny grunt pod tę inwestycję. Dodał jednak, że taka budowa to szacunkowo koszt około 300 mln zł. Realizacja możliwa będzie jedynie wtedy, gdy znajdą się pieniądze zewnętrzne.