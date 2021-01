Szczyt bezrobocia przypadnie na luty i marzec. Wyniesie ok. 6,5 proc.

Lokalny szczyt bezrobocia przypadnie najprawdopodobniej na luty i marzec, i wyniesie ok. 6,5 proc. z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych sięgającą 1,1 mln osób - szacuje Krajowa Izba Gospodarcza, komentując dane GUS. Według Izby do jesieni bezrobocie powinno spaść do ok. 6 proc.