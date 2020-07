Szczyt UE: 160 mld euro dla Polski

Analiza Pekao: poprawa wpływów podatkowych to efekt znoszenia obostrzeń

Dziennik zauważa, że pół godziny zabrakło do wyrównania rekordu długości szczytu z Nicei z 2000 r. Przypomina, że we wtorek rano o godz. 5.31, w piątym dniu obrad przywódców w Brukseli, osiągnięto porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy gospodarki UE po pandemii.

W opinii "Rzeczpospolitej" Polska z tego starcia wychodzi z bardzo dobrą ofertą - jesteśmy największym beneficjentem całego pakietu finansowego. "Mamy ok. 125 mld euro w bezpośrednich dotacjach. Tego wcześniej nigdy nie było. Kwota dochodzi do 160 mld euro razem z uprzywilejowanymi pożyczkami. To zastrzyk na cele rozwojowe, na rolnictwo, na transformację energetyczną" - powiedział cytowany w artykule premier Mateusz Morawiecki.

Według dziennika, Polska do ostatnich godzin negocjowała warunki korzystania z tych pieniędzy. Najostrzejsza batalia dotyczyła mechanizmu praworządności, czyli powiązania wypłaty unijnych środków z niezależnym sądownictwem. Ostateczny zapis jest słaby i niejasny - napisano.

"Po raz pierwszy poszanowanie praworządności jest decydującym kryterium przy wydatkowaniu pieniędzy z budżetu" - podkreślał Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej.

Zdaniem "Rzeczpospolitej", to prawda, że po raz pierwszy. "Ale jednocześnie mowa w nim, że musi chodzić o ochronę interesów finansowych UE, a nie o praworządność w ogóle. Poza tym decyzja będzie zapadała większością głosów - inaczej niż chciała Komisja Europejska. Wreszcie o sprawie ma jeszcze dyskutować Rada Europejska" - czytamy.

Dziennik zauważa, że w takiej formule mechanizmu nie dałoby się zastosować przeciwko Polsce w kontekście reformy sądownictwa. Gazeta jest zdania, że krytykom łamania praworządności nie udało się uzyskać więcej, bo sprzeciwiały się Polska i Węgry.

"O ile osłabienie znaczenia praworządności można uznać za sukces negocjacyjny rządu, o tyle w innej ważnej sprawie ponieśliśmy porażkę. Ofiarą cięć wydatków na szczycie stał się bowiem Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego Polska - i jej węglowe regiony - miała być głównym beneficjentem. W pierwotnym planie z ponad 40 mld euro mieliśmy dostać 8 mld euro, teraz nasz udział spada do 4 mld euro" - zaznaczono.

"Rzeczpospolita" ostrzega, że pula ta może się jeszcze zmniejszyć o kolejne 2 mld euro, jeśli Polska będzie - jak robi to do tej pory - sabotowała cel neutralności klimatycznej UE w 2050 r. Regiony mogły przeznaczyć pieniądze m.in. na inwestycje w odnawialne źródła energii.

"Dla Polski to ogromna strata. Z pieniędzy skorzystałyby Śląsk, Zagłębie, Konin, Wałbrzych, w przyszłości Bełchatów i Turoszów" - powiedział "Rzeczpospolitej" eurodeputowany Jerzy Buzek.

Gazeta pisze, że premier Morawiecki od początku szczytu był pod presją swoich kolegów partyjnych, którzy w mediach społecznościowych naciskali, żeby neutralności klimatycznej nie obiecywać. A bez tej deklaracji nie mógł wiarygodnie bronić funduszu, który ma być finansowym instrumentem wspierania regionów węglowych na drodze do bezemisyjnej gospodarki.