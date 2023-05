Biznes i technologie

Szef Agencji Uzbrojenia: platformy okrętowe fregat Miecznik będą gotowe do 2031 r.

Autor: PAP

Data: 24-05-2023, 18:01

Platformy okrętowe fregat Miecznik będą gotowe do 2031 r.; gdy pierwszy z okrętów, gotowy w 2028 r., przejdzie testy systemu walki, pozostałe dwa zostaną w ten system doposażone; przewiduje to planowany aneks do umowy - powiedział szef Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel.