Przygotowujemy wizytę szefa Agrounii Michała Kołodziejczaka w Brukseli; będzie możliwość spotkania w Brukseli z szefową PE Robertą Metsolą. Tematem jest palący problem niekontrolowanego napływu produktów żywnościowych z Ukrainy - poinformował w czwartek przewodniczący PO Donald Tusk.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oraz szef Agrounii Michał Kołodziejczak; fot. PAP Foto/Tomasz Wojtasik

Lider PO odwiedził w czwartek rodzinne gospodarstwo Kołodziejczaka - który wystartuje do Sejmu z list KO - w miejscowości Błaszki (woj. łódzkie).

Tusk poinformował, że jego formacja przygotowała list do szefowej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli i przygotowuje wizytę Kołodziejczaka w Brukseli.

"Nasz partner, szef Agrounii ma w ręku list, który wspólnie przygotowaliśmy i wspólnie przygotowujemy wizytę Michała Kołodziejczaka w Brukseli. Jest to list do szefowej Parlamentu Europejskiego, będzie możliwość waszego spotkania w Brukseli i dotyczy to bardzo palącego problemu jakim jest ciągle niekontrolowany napływ różnych produktów żywnościowych z Ukrainy" - powiedział Tusk.

Tusk: PO jest po stronie polskich rolników

Jak dodał szef PO, Platforma Obywatelska jest po stronie polskich rolników. "Będziemy chcieli i Michał Kołodziejczak bierze na siebie poważne zadanie, żeby - nie w wojnie z UE - tylko żeby znaleźć porozumienie w UE, by Unia pomogła nam chronić polskie rolnictwo przed sytuacją związaną w wojną. (...) Na szczęście dla polskich rolników jest ktoś, kto potrafi bezkompromisowo o to walczyć. Liczę na to, że pan Michał Kołodziejczak będzie dużo skuteczniejszy niż cała PiS-owska machina do tego powołana" - mówił Tusk.

Kołodziejczak z kolei zapewnił, że będzie bronił polskiego rolnictwa.